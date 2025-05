Mobilità 2025, scelta puntuale non soddisfacente, si può richiedere utilizzazione su sostegno essendo in ruolo su posto comune?

Da venerdì 23 maggio è possibile conoscere tutti gli esiti della mobilità docenti per i trasferimenti e i passaggi professionali.

Di questo abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 22 maggio 2025. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Purtroppo non sono stata soddisfatta su scelta puntuale. Potrò chiedere utilizzazione su sostegno scuola primaria essendo in ruolo su posto comune?

Ecco la risposta del nostro esperto: “Riferendosi probabilmente a un’esperienza dell’anno scorso (non essendo stata soddisfatta su scelta puntuale), la domanda è se, essendo in ruolo su posto comune primaria, sia possibile chiedere utilizzazione su sostegno scuola primaria. La risposta è sì, a condizione di essere nel ruolo di posto comune primaria e di avere il titolo di specializzazione per il sostegno. In tal caso, è possibile chiedere l’utilizzazione sul sostegno”.

Comunicazione degli esiti della mobilità

Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio è data comunicazione del provvedimento presso l’Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all’indirizzo inserito nel portale Istanze on line.

Le risposte della diretta

✅ (40:30) Arriverà prima la mail o si vedrà su istanze online-altri servizi- mobilità docenti?

✅ (42:40) Ma l’algoritmo della mobilità è partito anche per il personale ATA che attendono i bollettini per il 3 giugno, o per loro partirà nei prossimi giorni?

✅ (46:10) Ho un contratto a td finalizzato al ruolo cdc AM12. Il 20 marzo scorso a seguito di scorrimento sono risultato vincitore anche per la cdc AS12. potrò rinunciare?

✅ (49:30) Volevo chiedere sara fatto tutto contestualmente per la risposta mail ai docenti alle scuole e gli esiti verranno pubblicati più o meno negli stessi orari in tutta Italia?

✅ (51:40) Quando si legge “ Movimento in corso” significa che la docente sta per essere trasferita! È così?

✅ (52:10) Le deroghe per le assegnazioni saranno uguali a quelle della mobilità?

✅ (53:15) Tra domanda di trasferimento ATA e Passaggio di profilo quale viene valutata prima

✅ (54:30) ho avuto prima validata la domanda; successivamente invalidità perché nn ho inserito il comune dí ricongiungimento al genitore disabile, bensì solo Istituto comprensivo in quanto l’unico nel comune. Ho fatto reclamo ma senza risultato. Posso procedere legalmente dopo l esito?

✅ (55:30) mio fratello lavora scuola di Cinisello media ha ottenuto la 104 di mia mamma cosa deve fare per rimanere nella scuola di Cinesello e dentro la graduatoria delle GPS di insegnate di educazione fisica

✅ (56:10) oggi scade termine per la pubblicazione dei posti disponibili prima dei trasferimenti, in un’ottica di trasparenza e chierezza…perche alcune regioni ancora non hanno pubblicato?

✅ (58:30) dopo passaggio di ruolo è possibile svolgere anno di prova in assegnazione provvisoria?

✅ (58:40) Con domanda condizionata il docente soprannumerario può essere riassorbito nella scuola di titolarità se si libera un posto a seguito di trasferimento di altro docente in qualsiasi fase avvenga?

✅ (01:01:10) Il mio UST non ha pubblicato i posti disponibili, è legale?

✅ (01:01:30) dopo passaggio di ruolo è possibile svolgere anno di prova in assegnazione provvisoria?

✅ (01:01:50) se si dovesse ottenere la mobilità su scuola, sarà possibile chiedere comunque l’utilizzazione, avendo i requisiti, su un’altra scuola dello stesso comune?

