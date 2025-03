Mobilità d’ufficio: un pasticcio incredibile

Sono una docente della scuola secondaria di secondo grado.

Vorrei fare i complimenti a quei sindacati che hanno firmato un contratto mobilità che nei prossimi tre anni stravolgerà completamente le graduatorie di istituto. Dal mio punto di vista ci sono due punti inaccettabili:

il punteggio pre ruolo progressivamente equiparato al punteggio di ruolo ma SOLO per chi lo ha svolto nello stesso ruolo/grado di titolarità. Il lato comico ( si fa per dire ) è che questa mossa geniale è stata annunciata con toni trionfalistici come la fine della disparità tra servizio di ruolo e non, in ottemperanza a sentenze europee ed italiane. Risultato: hanno creato un’ altra disparità, addirittura all’interno della stessa tipologia di servizio, tra servizio precario di serie A e di serie B, perfino retroattivo! Un bel risultato per chi dovrebbe difendere i diritti di tutti i lavoratori! il punteggio di continuità progressivamente triplicato: sembra fatto apposta per scoraggiare la mobilità volontaria e le assegnazioni provvisorie, con buona pace di chi si vorrebbe ricongiungere alla famiglia cercando di conciliare vita professionale e familiare, come stabilito da varie norme europee ed italiane, di chi vorrebbe avvicinarsi a casa per percorrere meno chilometri in auto o con altri mezzi, consumare meno carburante inquinando di meno, decongestionare il traffico e ridurre il rischio di incidenti…

E poi c’è qualcuno che si stupisce se veniva chiesto di essere cauti prima di cambiare tabelle in vigore da tanti anni: forse perché quando cambiano trovano sempre il modo di complicare le cose quando potrebbero essere semplici, penalizzando alcuni e avvantaggiando altri, come in questo caso?! Ci voleva tanto a dire: in ottemperanza alle sentenze il punteggio pre ruolo vale 6 punti per tutti, come nella mobilità volontaria?!

Mi auguro che nelle prossime settimane e mesi i sindacati si attivino per rimediare questo pasticcio, con soluzioni che non prevedano il solito, ennesimo, costosissimo ricorso a spese nostre!

Io francamente mi sono stancata (e non credo di essere l’unica) di procurare il lavoro agli avvocati!

Lettera firmata