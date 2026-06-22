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Prima Ora | Notizie del 22 giugno

Dirigenti
22.06.2026

Mobilità interregionale dirigenti scolastici a.s. 2026/2027, le richieste verso la provincia di Trento devono essere trasmesse entro il 7 luglio

Lara La Gatta
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I dirigenti scolastici in servizio presso altre regioni possono presentare domanda di mobilità interregionale, per l’a.s. 2026/2027, verso le istituzioni scolastiche della Provincia autonoma di Trento entro il 7 luglio.

Tale termine risulta utile all’Amministrazione a fini ricognitivi: le operazioni di mobilità interregionale saranno gestite in concomitanza rispetto al territorio nazionale.

Per la mobilità interregionale verso la Provincia Autonoma di Trento la domanda non viene presentata online su una piattaforma dedicata, ma dovrà essere inviata completa di un curriculum vitae, al Servizio per il Reclutamento e gestione del personale della scuola esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica serv.perscuola@pec.provincia.tn.it.

L’Amministrazione provinciale si riserva di attivare anche un colloquio per valutare l’esperienza maturata come risultante dal portfolio professionale inviato dal dirigente scolastico.

Per l’anno scolastico 2026/2027 saranno attivati fino ad un massimo di 3 posti destinati alla mobilità interprovinciale.

LA NOTA

Nota-Trentino-prot.-n.-0511483-del-19.06.2026Download
Mobilitàmobilità 2026/2027

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