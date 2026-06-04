Mobilità personale educativo 2026/2027: pubblicati gli esiti dei trasferimenti – SCARICA L’ELENCO

Indice Come consultare i risultati

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noti nella giornata del 4 giugno 2026 gli esiti dei trasferimenti e passaggi del personale educativo per il prossimo anno scolastico, nel rispetto dei tempi previsti dall’Ordinanza ministeriale 43/2026.

Come consultare i risultati

I destinatari dei provvedimenti hanno ricevuto comunicazione direttamente via mail, mentre le scuole provvederanno a notificare quanto prima agli interessati il provvedimento che li riguarda. Gli esiti dei movimenti e gli elenchi definitivi saranno pubblicati dagli Uffici Scolastici Territoriali sui rispettivi siti web, fatte salve eventuali rettifiche. Gli esiti relativi ai docenti erano stati resi noti il 29 maggio scorso, mentre per il personale ATA l’appuntamento è fissato al 12 giugno.

Tabulato riassuntivo mobilità personale educativo 2026/27 – File FLC CGIL