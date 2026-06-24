Molestie e atti persecutori verso studentesse: braccialetto elettronico e sospensione a un professore

Messaggi sul cellulare, mail, avances non richieste, complimenti insistenti e, infine, appostamenti. È il quadro che emerge dall’inchiesta della procura di Roma nei confronti di un professore di storia e filosofia di 55 anni, in servizio presso un istituto della capitale, ora sospeso per dodici mesi dall’insegnamento in qualsiasi scuola italiana e obbligato a indossare un braccialetto elettronico che gli impedisce di avvicinarsi alle vittime.

Dalla prima denuncia a una decina di vittime

Tutto nasce dalla denuncia di una studentessa, come riporta Repubblica, che aveva iniziato a ricevere messaggi sempre più insistenti dal docente, del tutto estranei al rapporto educativo. La ragazza si è rivolta alla polizia e la vicenda è approdata in procura. Durante le successive audizioni di studenti e docenti, il quadro si è progressivamente allargato: altre testimonianze hanno fatto emergere una situazione che, secondo gli investigatori, potrebbe essere andata avanti per almeno due anni. Le ragazze coinvolte sarebbero una decina, di età compresa tra i 16 e i 19 anni. Raccontano tutte di messaggi, mail, avances e giudizi ricevuti dallo stesso insegnante che ogni mattina saliva in cattedra. Alcune riferiscono di minacce e ripercussioni scolastiche dopo aver respinto le attenzioni del professore, altre parlano di appostamenti. Al momento non risultano episodi di violenza fisica.

Indagini in corso, dispositivi sequestrati

La misura cautelare è stata disposta mentre le indagini sono ancora in corso. Lunedì sono stati sequestrati nella sua abitazione cellulari, computer e tablet: sarà l’analisi di quei dispositivi ad accertare l’eventuale coinvolgimento di ulteriori studentesse. Nel frattempo il docente non prenderà parte nemmeno alla commissione d’esame che avrebbe dovuto presiedere in un altro istituto. Gli inquirenti stanno inoltre riesaminando alcuni episodi del passato, tra cui uno risalente a sette anni fa – quando un altro insegnante dello stesso liceo era indagato per fatti analoghi – in cui il professore rimase coinvolto in un episodio mai del tutto chiarito.