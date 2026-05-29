Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO), al via il monitoraggio: scadenza 15 luglio 2026

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato ufficialmente il via alle procedure di monitoraggio per i percorsi di Formazione Scuola Lavoro (FSL), la nuova denominazione che ha preso il posto dei precedenti PCTO.

Attraverso la nota prot. n. 1477 del 28 maggio 2026, il Ministero ha fornito le indicazioni operative per la somministrazione di questionari qualitativi rivolti ai docenti delle classi terminali di tutte le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie.

L’iniziativa, condotta in collaborazione con INDIRE e INVALSI, punta a rilevare non solo l’efficacia e l’innovatività dei percorsi, ma anche a promuovere una solida cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. I dati raccolti serviranno a elaborare report annuali utili alle istituzioni scolastiche per aggiornare i propri Piani di Miglioramento e ottimizzare la progettazione didattica.

Due questionari per i docenti

Il monitoraggio si articola in due diversi strumenti di rilevazione:

Un questionario per i docenti tutor interni , che hanno il compito di seguire gli studenti da vicino.

, che hanno il compito di seguire gli studenti da vicino. Un questionario per i docenti coordinatori di progettazione, figura introdotta di recente per gestire l’organizzazione complessiva dei percorsi.

Le scadenze e le modalità operative

La procedura prevede una fase preliminare a carico delle segreterie scolastiche, che devono abilitare i docenti sulla Piattaforma Unica tramite le funzioni del portale SIDI. Una volta abilitati, i professori potranno accedere alla propria area riservata (utilizzando SPID, CIE o altre identità digitali) per compilare i documenti.

Per i tutor interni, la data da segnare sul calendario è il 15 luglio 2026, termine ultimo per l’invio delle risposte. I coordinatori di progettazione riceveranno invece a breve una comunicazione specifica sulla data di apertura della loro funzione, che permetterà loro anche di monitorare lo stato di avanzamento dei questionari compilati dai tutor del proprio plesso.

LA NOTA