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Attualità
28.08.2026

Morto re Harald V di Norvegia, fu il primo membro della famiglia reale a frequentare la scuola pubblica

Redazione
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Il percorso di studi e il matrimonio d'amore
La successione al trono e il cordoglio dei leader

Si è spento a 89 anni re Harald V di Norvegia. Il sovrano era ricoverato da alcune settimane per le complicazioni di una malattia del sangue, e da giorni le sue condizioni destavano preoccupazione. Sul trono dal 1991, sarà ricordato per le diverse crisi politiche, personali e familiari affrontate nei trentacinque anni del suo mandato. Ma anche, scrive la Repubblica, per essere stato il primo membro della famiglia reale norvegese a frequentare la scuola pubblica.

Il percorso di studi e il matrimonio d’amore

Nel 1945 il futuro re fu iscritto alla Smestad Skole di Oslo, rompendo la tradizione dei reali norvegesi, che storicamente venivano educati in forma privata. Il suo percorso di studi era proseguito poi in una scuola militare, e in seguito all’università di Oxford. Un cambio di passo netto rispetto al passato, come quello ancora più clamoroso compiuto nel 1968, quando sposò la borghese Sonja Haraldsen, diventando il primo membro della famiglia reale a contrarre un matrimonio d’amore.

La successione al trono e il cordoglio dei leader

A succedergli sul trono sarà il figlio Haakon, 53 anni, affiancato dalla moglie Mette-Marit. Tante le manifestazioni di cordoglio arrivate in queste ore alla casa reale di Norvegia. Tra le altre, quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che lo ha definito “un Sovrano che ha servito la sua Nazione con equilibrio, autorevolezza e profondo senso delle istituzioni, contribuendo a rafforzare nel corso del suo lungo Regno i legami tra la Norvegia e l’Italia”.

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