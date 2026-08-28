Docenti, chi merita può andare a lavorare al Ministero: l’esempio del prof. Zilli

Il professor Andrea Zilli si prepara a lasciare, almeno temporaneamente, la cattedra per un incarico di rilievo istituzionale. Il docente friulano, diventato noto in tutta Italia per la sua partecipazione al programma di Rai 2 Il Collegio, ha superato la procedura selettiva indetta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, entrando a far parte del gruppo di 70 esperti che affiancherà le scuole italiane nell’attuazione del PNRR. L’appuntamento è fissato per il 1° settembre, alle ore 9:30, quando Zilli prenderà ufficialmente servizio presso il Ministero, in viale Trastevere.
Come previsto dall’avviso pubblico per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR per l’anno scolastico 2026/2027, Zilli è rientrato nel ristretto contingente di docenti individuati per operare presso l’amministrazione centrale a Roma. Non si è trattato di una nomina d’ufficio, ma del superamento di un iter concorsuale che ha richiesto la dimostrazione di un’ottima conoscenza delle misure previste dal PNRR, oltre a competenze specifiche in ambiti come l’innovazione didattica digitale, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti europei.
A Roma, Zilli farà parte di una vera e propria task force con compiti strategici. Secondo quanto previsto dal bando, il docente si occuperà di sostegno e accompagnamento alle istituzioni scolastiche, seguendo le attività di monitoraggio, analisi e rendicontazione dei progetti PNRR, con attenzione sia agli aspetti didattici sia a quelli infrastrutturali e amministrativi. Tra i suoi compiti figurano inoltre la verifica della sostenibilità dei progetti nel tempo, la diffusione delle buone pratiche educative sul territorio nazionale e il supporto tecnico per l’implementazione degli strumenti digitali necessari alla gestione delle procedure del Piano.