Docenti, chi merita può andare a lavorare al Ministero: l’esempio del prof. Zilli

Il professor Andrea Zilli si prepara a lasciare, almeno temporaneamente, la cattedra per un incarico di rilievo istituzionale. Il docente friulano, diventato noto in tutta Italia per la sua partecipazione al programma di Rai 2 Il Collegio, ha superato la procedura selettiva indetta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, entrando a far parte del gruppo di 70 esperti che affiancherà le scuole italiane nell’attuazione del PNRR. L’appuntamento è fissato per il 1° settembre, alle ore 9:30, quando Zilli prenderà ufficialmente servizio presso il Ministero, in viale Trastevere.

Una selezione per le “eccellenze” della scuola

Come previsto dall’avviso pubblico per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR per l’anno scolastico 2026/2027, Zilli è rientrato nel ristretto contingente di docenti individuati per operare presso l’amministrazione centrale a Roma. Non si è trattato di una nomina d’ufficio, ma del superamento di un iter concorsuale che ha richiesto la dimostrazione di un’ottima conoscenza delle misure previste dal PNRR, oltre a competenze specifiche in ambiti come l’innovazione didattica digitale, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti europei.

In cosa consiste il ruolo

A Roma, Zilli farà parte di una vera e propria task force con compiti strategici. Secondo quanto previsto dal bando, il docente si occuperà di sostegno e accompagnamento alle istituzioni scolastiche, seguendo le attività di monitoraggio, analisi e rendicontazione dei progetti PNRR, con attenzione sia agli aspetti didattici sia a quelli infrastrutturali e amministrativi. Tra i suoi compiti figurano inoltre la verifica della sostenibilità dei progetti nel tempo, la diffusione delle buone pratiche educative sul territorio nazionale e il supporto tecnico per l’implementazione degli strumenti digitali necessari alla gestione delle procedure del Piano.