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Prima Ora | notizie del 28 agosto

Attualità
28.08.2026

Strage a scuola in Germania, uccisi un uomo e una studentessa di 18 anni. Sospetti sull’ex fidanzato della giovane

Redazione
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Un duplice omicidio si è verificato nelle scorse ore in una scuola in Germania, nei pressi di Berlino. A darne notizia è Rai News, che cita il Markische Allgemeine. “Due persone, un uomo e una donna, sono state uccise a colpi di pistola in una scuola di Gosen-Neu Zittau, cittadina del Brandeburgo vicina alla capitale tedesca”, si legge nell’articolo. “Una ‘vasta operazione’ è stata confermata su X dalla polizia del distretto dell’Oder-Spree. Un sospetto è stato arrestato“.

L’episodio, scrive ancora Rai News, “è avvenuto nel campus della scuola privata Docemus. Le vittime, riportano i media tedeschi, sono una studentessa di 18 anni della scuola secondaria e un uomo di 30 anni, riporta ancora il quotidiano locale Markische Allgemeine”. La dinamica dell’episodio resta ancora da chiarire, ma secondo le prime ipotesi degli inquirenti “il trentenne sarebbe morto nel tentativo di intervenire per fermare il presunto aggressore”.

Quanto all’autore della strage, “il sospettato è un 19enne, ex fidanzato della ragazza uccisa. Non è ancora chiaro se il giovane frequenti attualmente la scuola o vi abbia studiato in passato”. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che si sono attivate per mettere in sicurezza l’area. “Sul posto sono intervenuti numerosi agenti di polizia, vigili del fuoco e soccorritori”, conclude Rai News. “La polizia è stata allertata intorno alle 13.45 dopo diverse chiamate di emergenza.

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