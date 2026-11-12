Morto Toni Capuozzo, giornalista, a lungo inviato di guerra. Aveva 77 anni

Aveva annunciato, neanche un mese fa, di avere un tumore. Non avrebbe voluto farlo, per rispetto della sua privacy e contro ogni pettegolezzo. Oggi, 12 novembre, ci lascia Toni Capuozzo, 77 anni, giornalista dalla lunghissima esperienza.

Friulano, mamma triestina, padre napoletano, Capuozzo è stato a lungo inviato di guerra in America Latina, Jugoslavia, Medio Oriente, Afghanistan e Iraq dove fu anche sequestrato insieme alla troupe del Tg5.

Iniziò l’attività giornalistica 47 anni fa sul quotidiano Lotta Continua. Lavora poi al famoso programma Mixer di Giovanni Minoli (occupandosi di mafia) prima di passare a Mediaset dove conduce per 17 anni (dal 2000 al 2017) il programma Terra!, tra inchieste, reportage e approfondimenti, soprattutto dai luoghi di conflitto.

In quegli anni anche diversi speciali su Berlusconi, affrontati con spirito imparziale e non troppo elogiativo.