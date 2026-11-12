Posizioni economiche ATA, pagate 40mila nuove assegnazioni, arretrati in arrivo: le date dei pagamenti

Si è svolto nella tarda mattinata di giovedì 12 novembre, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, un incontro informativo con le Organizzazioni Sindacali dedicato alla situazione delle posizioni economiche ATA. Al centro del confronto lo stato dei pagamenti, gli scorrimenti ancora da completare e le tempistiche previste per l’erogazione delle somme spettanti al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Posizioni economiche ATA, pagate 40mila nuove assegnazioni

Nel corso dell’incontro, l’Amministrazione ha comunicato di aver provveduto, nell’ottobre 2026, al pagamento massivo di circa 40mila nuove posizioni economiche. Restano tuttavia da erogare altre 6mila posizioni.

Il Ministero ha spiegato di aver sollecitato più volte gli ambiti territoriali e gli Uffici scolastici regionali affinché convocassero le Organizzazioni Sindacali per il necessario confronto sugli eventuali scorrimenti. Secondo quanto riferito dall’Amministrazione, queste operazioni dovrebbero concludersi entro la prossima settimana.

Pagamenti a gennaio 2027

Una volta completate le procedure, si procederà con i pagamenti delle ulteriori posizioni economiche, che dovrebbero essere erogati nel mese di gennaio 2027. L’incontro è stato aggiornato alla metà di dicembre, quando è prevista una verifica puntuale dello stato delle operazioni, comprese quelle relative alle compensazioni.

La richiesta della Cisl Scuola

La Cisl Scuola ha chiesto al Ministero di accelerare le procedure ancora in corso per completare l’attribuzione delle posizioni economiche ATA e consentire al personale interessato di ricevere quanto spettante in tempi più rapidi. In particolare, il sindacato ha sollecitato la conclusione degli eventuali scorrimenti e delle operazioni di compensazione, chiedendo che, se tecnicamente possibile, si proceda con un’emissione straordinaria NoiPA nel mese di dicembre 2026, senza attendere gennaio 2027. L’obiettivo è evitare ulteriori ritardi nell’erogazione delle somme e garantire che tutte le posizioni economiche previste vengano effettivamente riconosciute.

La richiesta della Flc Cgil

Anche la FLC CGIL ha evidenziato i ritardi di alcuni Uffici scolastici regionali nell’avvio del confronto sindacale e nelle procedure di compensazione, chiedendo di accelerare le operazioni per garantire tempi certi e il pieno utilizzo delle risorse contrattuali. Il sindacato, pur condividendo la scelta di effettuare pagamenti contestuali su tutto il territorio nazionale per evitare disparità tra lavoratori, ha chiesto, qualora non fosse possibile procedere entro dicembre, un’emissione speciale NoiPA nei primi giorni di gennaio 2027, senza attendere la normale scadenza stipendiale del 23 gennaio. Tra le altre richieste, anche un quadro nazionale aggiornato su compensazioni, scorrimenti, graduatorie ed economie residue, oltre alla possibilità di riaprire anticipatamente le procedure in caso di graduatorie esaurite e redistribuire le risorse non utilizzate del 2024 e 2025, anche attraverso un’erogazione una tantum. La posizione della FLC CGIL è netta: nessuna risorsa contrattuale destinata al personale ATA deve andare perduta e non sono accettabili ulteriori ritardi.

La richiesta della Uil Scuola

Anche la UIL Scuola ha sollecitato un’accelerazione dei pagamenti, con particolare attenzione alle posizioni economiche ancora disponibili nelle regioni in cui le graduatorie risultano esaurite. Il sindacato ha chiesto di rendere immediatamente utilizzabili le risorse attraverso una procedura più snella, gestita a livello regionale e non vincolata al triennio, per evitare che si ripetano i blocchi del passato legati anche alla mancata effettuazione delle surroghe. Tra le richieste avanzate, anche quella di informare direttamente il personale interessato dell’attribuzione della posizione economica e di comunicare alle Organizzazioni Sindacali i nominativi dei beneficiari. Su quest’ultimo punto il Ministero ha sollevato obiezioni legate alla privacy, ma la UIL ritiene che la tutela dei dati personali non debba diventare un ostacolo alla trasparenza delle procedure e delle relazioni sindacali. Il sindacato ha inoltre chiesto al Ministero di inviare una nota di chiarimento alle scuole sulla compatibilità tra incarichi specifici e posizioni economiche, poiché in alcune istituzioni scolastiche gli incarichi specifici non verrebbero retribuiti nonostante le indicazioni contenute nel DM 140/2024 e nella relativa circolare ministeriale. Un chiarimento, secondo la UIL, servirebbe anche a prevenire possibili contenziosi.