Nasce Anasdi, nuovo sindacato della scuola per i precari

Nasce in Sicilia Anasdi, l’Associazione Nazionale Sindacale Dipendenti Istruzione, fondato da insegnanti per supportare i lavoratori della scuola di ogni ordine e grado, iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e graduatorie Provinciale Supplenze (GPS).

Il sindacato promette, soprattutto ai precari delle graduatorie GPS, di dare assistenza per la presentazione della domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi.

Il nuovo sindacato è stato presentato attraverso un video su YouTube e fa riferimento appunto a tutta la gestione dei precari fino ai giorni nostri.

“Il picco dei problemi relativi ai docenti precari – fa presente il sindacato Anasdi- nacque nel 2021, quando il Ministero decise di abolire le convocazione per l’attribuzione delle supplenze temporanee in presenza e istituendo un sistema informatizzato, che analizza e colloca il docente esclusivamente in base a cosa dichiarato nella domanda, anch’essa informatizzata, seppur incentivante ma penalizzante per il docente dovendo scegliere al buio”.

Ma denuncia pure tutte le mancanze e i colpevoli errori che però alla fine “decidono le sorti di migliaia di docenti, che nella maggior parte dei casi sono soccombenti e prossimi disoccupati per il biennio successivo, visto che l’aggiornamento è a cadenza biennale, data utile per poter sanare l’errore, diversamente si è costretti ad adire in tribunale comportando ulteriore dispendio economico”.

Anasdi, si legge nel comunicato di istituzione, “è la garanzia di professionalità serietà e cura dell’aspetto documentale di quanto dichiarato dal docente; l’inserimento corretto dei titoli di accesso, culturali artistici e di servizio, per evitare eventuale esposto in procura da parte della PA, per dichiarazione mendace. Inoltre ANASDI offre consulenza legale e mette a disposizione uno sportello dedicato alla tutela sociale rivolta al minore che frequenta la scuola dell’obbligo”.