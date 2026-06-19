Nessun bambino è una percentuale. Sull’inclusione scolastica si discute spesso con i numeri, ma il suo valore va al di là delle statistiche

Nel dibattito sull’inclusione c’è un numero che molti agitano come una bandiera: oltre il novantasei per cento degli studenti con disabilità, in Italia, frequenta una classe comune. È una conquista reale, e proprio per questo seducente: una cifra così alta invita a fermarsi, a scambiarla per un traguardo. C’è chi la sventola come prova definitiva di civiltà e chi la rovescia per riaprire il discorso sulle scuole speciali. Due usi opposti dello stesso dato finiscono per cancellare ciò che dovrebbero illuminare: la vita concreta dei bambini e dei ragazzi.

Nello Zibaldone, Leopardi descrive una crudeltà minima e quotidiana: chiamare il prossimo con il nome del suo difetto, fino a far coincidere una persona con la sua mancanza. Certe allusioni al ritorno delle scuole speciali nascono anche da lì, dal sollievo antico di chi trasforma la fragilità altrui in distanza.

Quel numero, prima di entrare in un grafico o in un discorso pubblico, passa attraverso giornate concrete: visite, attese, appuntamenti, paure, progressi minimi. Dietro ogni ragazzo c’è una storia che il dato non restituisce, e quasi sempre una famiglia che ha imparato a misurare il tempo in un altro modo.

Anche la scuola può cadere nella stessa crudeltà descritta da Leopardi: vedere prima la diagnosi e poi il ragazzo, prima il fascicolo e poi la storia. Lo stigma nasce così, quando una differenza, invece di restare un tratto, diventa tutta la persona. L’inclusione comincia quando quell’ordine si rovescia.

Lo si vede nelle classi. Ragazzi con disabilità complesse attraversano istituti affollati, compaiono in ogni documento e in ogni riunione, e restano ai margini della vita dei coetanei. La forma assegna un posto in fretta; i legami chiedono tempo. Un gruppo si unisce durante l’intervallo, nei gesti che si ripetono, nella confidenza che cresce senza proclami.

A scuola gli altri sono sempre una prova: possono ferire, ignorare, ridurre a difetto, oppure riconoscere, attendere, dare posto. La differenza resta distanza o diventa occasione di crescita comune a seconda dello sguardo degli adulti e della grammatica dei gesti.

Gli strumenti contano: la rampa, le ore di sostegno, i certificati, i piani educativi. Preparano l’incontro, ma da soli non bastano. L’essenziale comincia un gradino più in là, nel contatto quotidiano che chiede presenza e che nessun algoritmo sa imitare: come una carezza, che nessun like sostituisce.

C’è un segnale che sfugge anche ai grafici sociometrici: il compagno che, quando manchi, chiede dove sei finito. Il Piccolo Principe lo direbbe con parole semplici: si diventa importanti per qualcuno attraverso il tempo che gli si dedica.

È qui che il valore dell’inclusione cambia nome: dall’essere ammessi all’essere attesi. Sapere che, quando il tuo banco resta vuoto, qualcuno se ne accorge. A ogni bambino serve almeno un adulto capace di credergli oltre ogni misura; a un adolescente serve anche un coetaneo a cui la sua presenza importi. Si è inclusi quando, per qualcuno, la propria assenza pesa.

Certo, attorno a questi studenti si muove ogni giorno una rete di persone (genitori, insegnanti, educatori, clinici) che tiene insieme competenze, fatica e cura dentro un sistema che, nei principi, resta tra i più avanzati. Eppure troppo spesso l’inclusione ricade quasi per intero sull’insegnante di sostegno, in un’auletta separata: una misura per il singolo, non una responsabilità dell’intera comunità scolastica. È un limite del sistema prima che delle persone, nato dalla solitudine organizzativa più che dalla mancanza di cura.

Serve altro: costruire occasioni, alleanze, abitudini; fare del gruppo una risorsa, non una cornice. Anche chi non parla, chi comunica con tempi, gesti o codici diversi, deve poter trovare qualcuno che impari a riconoscerlo, e la classe scoprire che si cresce anche grazie a lui.

La fatica dell’inclusione genera sempre una nostalgia dell’ordine: l’idea che separare semplifichi e protegga. Ma chiamare «tutela» il ritorno alle scuole speciali significa dimenticare la strada percorsa dalla scuola italiana: l’uscita dalle classi differenziali, il passaggio dall’inserimento all’integrazione e infine all’inclusione. Una storia che ha spostato il centro della domanda: non quanto l’alunno riesca ad adattarsi, ma quanto la scuola sappia cambiare per accoglierlo.

L’altra tentazione è fermarsi alla percentuale: contare gli iscritti, applaudire, chiamarlo successo. Ma includere significa dare continuità al gesto iniziale, fino a trasformare un banco assegnato in un posto riconosciuto. Altrimenti una presenza può restare per anni dentro la classe: un’isola vicina a tutti, ma senza ponti verso nessuno.

La scuola, prima di un programma, è un destino quotidiano: mette insieme ragazzi che non si sono scelti e affida agli adulti il compito paziente di favorire legami, custodire passaggi, rendere possibile una vicinanza. Le percentuali servono quando orientano lo sguardo; tradiscono quando oscurano i volti. Un bambino smette di essere un numero nel momento in cui qualcuno, in quella classe, comincia ad aspettarlo.

Giorgio Sama