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Studenti e genitori
12.06.2026

Nessuna assenza in cinque anni, un’alunna: “Ci sono stati giorni in cui non stavo bene, ma non avevo febbre e non ho mollato”

Redazione
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"La stakanovista"

Nessuna assenza a scuola in cinque anni scolastici: è possibile? A quanto pare sì: a riuscirci una studentessa toscana che ha trascorso praticamente mille giorni consecutivi tra i banchi. Lo riporta Il Tirreno.

La studentessa, 18enne, frequenta un istituto di istruzione superiore. “Sono fiera del risultato raggiunto – racconta – negli ultimi mesi ho sentito anche un po’ di tensione e pressione perché avevo paura che un’assenza potesse arrivare proprio alla fine. Ci sono stati alcuni giorni in cui non stavo benissimo, ma non avevo febbre e non ho mai mollato”.

“La stakanovista”

“In generale mi sono ammalata poco e, quando mi è capitato di avere la febbre, è successo durante il fine settimana. Sono stata fortunata e ho avuto una buona salute. Non ho mai seguito riti o strategie particolari. Dopo i primi due anni senza assenze ho iniziato a considerarlo un obiettivo da raggiungere. C’è sicuramente il senso del dovere, ma anche la soddisfazione di rendere orgogliosi i miei genitori”, afferma.

“I compagni mi prendono in giro e mi chiamano ‘la stakanovista‘ – dice – . Anche tra i professori c’era chi mi incoraggiava e chi scherzava su questa cosa”. Ecco quali sono i suoi piani per il futuro: “Adesso penso a fare bene l’esame di maturità e a prendere un bel voto. Dopo mi piacerebbe provare a entrare in una delle Forze Armate”.

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