Niente più scuole di serie A e di serie B. Dal prossimo anno gli istituti tecnici e professionali diventeranno anch’essi licei, e per il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, non si tratta di un restyling lessicale. Intervistato da Italia Oggi al Salone dello Studente a Roma, ha rivendicato i risultati del governo su dispersione, occupazione e apprendimenti.

Una questione di visione

“Non è un cambio di nome, ma di visione”, sostiene il ministro, che lega la scelta alla riforma del 4+2, agli investimenti nei laboratori e al rapporto più stretto con le imprese. L’obiettivo è superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, “un dramma per il sistema produttivo e per i nostri giovani”. Alle critiche di chi vede scuole al servizio delle aziende Valditara risponde: “È falso”. Il rafforzamento di italiano, matematica e inglese, spiega, costruisce “un cittadino attivo, autonomo e libero”, mentre laboratori, esperti in cattedra e soft skills completano il percorso.

Dispersione e precari

Il risultato di cui il ministro va più fiero è il recupero di 520 mila ragazzi che avevano abbandonato gli studi: “Un risultato storico”. La dispersione scolastica è scesa al 7,3% nel 2026 dall’11,5% del 2022, ben prima dell’obiettivo europeo del 9% fissato per il 2030. Sul fronte della precarietà, Valditara ricorda le 206 mila assunzioni tra docenti e Ata in quattro anni e annuncia altri 40 mila docenti “nei prossimi mesi”, oltre a un calo dei NEET superiore alla media Ocse.

Il sorpasso sulla Finlandia

Il ministro rivendica anche i dati internazionali: per la prima volta, dice, gli studenti italiani hanno superato la Finlandia nella comprensione del testo, e Svezia, Stati Uniti, Germania e Francia in matematica. Intanto il marchio Made in MIM, nato per valorizzare i prodotti delle scuole agrarie, punta ad arrivare all’aeroporto di Fiumicino. “Una scuola con docenti sempre più rispettati, motivati e valorizzati”: è la direzione indicata per il futuro.