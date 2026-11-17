Ancora attacchi mirati tra il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. Stavolta il capo del dicastero di Viale Trastevere la accusa di non condannare il ferimento di due dipendenti di una scuola di Torino durante l’occupazione.

I fatti di Torino

Secondo la ricostruzione, tre ragazzi della scuola attendevano fin dalle prime ore del mattino l’arrivo di qualche docente. Quando la vicepreside, il funzionario e la collaboratrice hanno iniziato ad aprire l’istituto, li avrebbero spinti contro i cancelli. Poi avrebbero strappato di mano alla professoressa le chiavi per entrare e avviare l’occupazione. I tre sono finiti al pronto soccorso.

Valditara, su X, ha commentato così: “Gentile Onorevole Schlein, vedo che Lei non ha voluto condannare chi ha occupato la scuola di Torino ferendo alcuni lavoratori. Ne prendo atto”.

L’attacco di Valditara

Poi il ministro ha snocciolato alcuni risultati ottenuti in questi anni: “Sfida invece me e tutto il Governo sulla precarietà. Le comunico intanto che con questo esecutivo in quattro anni sono stati creati 1,3 milioni di posti di lavoro, in gran parte a tempo indeterminato, l’occupazione è cresciuta di quasi il 3% e la disoccupazione è diminuita di circa il 2%. Il tasso di occupazione femminile ha raggiunto la cifra record del 54%”.

“Per quanto riguarda la scuola, abbiamo assunto 206.000 fra docenti e personale Ata e assumeremo altri 40.000 insegnanti nel 2027, insomma più di quanti assunti da voi quando eravate al governo. Le comunico inoltre che Education at a Glance 2026 (rapporto OCSE) ha collocato l’Italia tra i Paesi che hanno registrato la diminuzione più marcata dei giovani tra 18 e 24 anni che non studiano, non lavorano e non partecipano alla formazione. Rispetto al 2015 (quando governavate voi) il calo è di almeno dieci punti percentuali, contro una riduzione media OCSE di due punti.

Le aggiungo infine che il tasso di abbandoni scolastici è crollato al 7,3% (stima Invalsi) nel 2026, era all’11,5% nel 2022 (quando governavate voi la scuola italiana). Uno strumento importante per combattere il precariato è certamente una istruzione tecnica e professionale di qualità: se non ho compreso male, Lei propone ora di trasformare gli stage della formazione scuola lavoro in momenti di formazione retribuiti dagli imprenditori. Voi siete anche contro un rafforzamento dell’apprendistato formativo. Vorreste una istruzione tecnica e professionale che fornisca una formazione generalista. Con queste proposte create le premesse per una disoccupazione di massa dei nostri giovani, altro che lotta alla precarietà. Onorevole Schlein, basta chiacchiere e demagogia!”.

Il precedente botta e risposta

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha risposto da poco alla segretaria del Pd, che aveva accusato il governo di offrire ai giovani “la prospettiva del carcere”. Il ministro Valditara sui social ha affermato di contrapporre due idee di gioventù e rivendica di stare dalla parte di chi si impegna, rispetta le regole e manifesta pacificamente.

Il ministro ha ribaltato il ragionamento. “Evidentemente il modello di giovani a cui fa riferimento Elly Schlein è costituito da quelli che sfasciano le vetrine, assaltano la polizia, bloccano le autostrade o picchiano i compagni e i docenti”, sostiene. Nel mirino finiscono dunque le violenze di piazza e quelle all’interno delle scuole, che Valditara associa a una certa idea di gioventù attribuita alla leader del Pd.

Il ministro ha precisato invece la propria posizione: “Noi siamo dalla parte dei giovani che amano divertirsi in modo sano, che si impegnano nella scuola e nella società, che manifestano pacificamente per le proprie idee”. Una scelta di campo che punta sul merito e sull’impegno e che esclude chi ricorre alla violenza.

Valditara ha chiuso con un giudizio sulla generazione: “La grande maggioranza dei giovani italiani è piena di entusiasmo, rispetta le regole, vuole costruire e non distruggere, pone domande e chiede risposte”. Per il ministro, dunque, la quasi totalità dei ragazzi non si riconosce nelle immagini evocate dalla segretaria del Pd. La replica arriva dopo gli Stati generali della scuola del Partito democratico, chiusi a Roma da Schlein.