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16.11.2026

Valditara replica a Schlein: “Il suo modello di giovani sono quelli che sfasciano vetrine e picchiano i docenti”

Redazione
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L’accusa alla segretaria dem
"Noi con i giovani che si impegnano"

Il ministro dell’Istruzione e del Merito risponde alla segretaria del Pd, che aveva accusato il governo di offrire ai giovani “la prospettiva del carcere”. Il ministro Valditara sui social afferma di contrapporre due idee di gioventù e rivendica di stare dalla parte di chi si impegna, rispetta le regole e manifesta pacificamente.

L’accusa alla segretaria dem

Il ministro ribalta il ragionamento. “Evidentemente il modello di giovani a cui fa riferimento Elly Schlein è costituito da quelli che sfasciano le vetrine, assaltano la polizia, bloccano le autostrade o picchiano i compagni e i docenti”, sostiene. Nel mirino finiscono dunque le violenze di piazza e quelle all’interno delle scuole, che Valditara associa a una certa idea di gioventù attribuita alla leader del Pd.

“Noi con i giovani che si impegnano”

Il ministro precisa invece la propria posizione: “Noi siamo dalla parte dei giovani che amano divertirsi in modo sano, che si impegnano nella scuola e nella società, che manifestano pacificamente per le proprie idee”. Una scelta di campo che punta sul merito e sull’impegno e che esclude chi ricorre alla violenza.

“La maggioranza è piena di entusiasmo

Valditara chiude con un giudizio sulla generazione: “La grande maggioranza dei giovani italiani è piena di entusiasmo, rispetta le regole, vuole costruire e non distruggere, pone domande e chiede risposte”. Per il ministro, dunque, la quasi totalità dei ragazzi non si riconosce nelle immagini evocate dalla segretaria del Pd. La replica arriva dopo gli Stati generali della scuola del Partito democratico, chiusi a Roma da Schlein.

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