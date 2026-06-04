Nomi commissari esterni maturità 2026 pubblicati, ma i compensi sono rimasti uguali dal 2007

La Maturità 2026, che prenderà il via il prossimo 18 giugno, entra nel vivo. Oggi è stato pubblicato l’elenco dei commissari esterni delle varie commissioni.

Dal 29 maggio il motore di ricerca MIM è risultato in manutenzione, con la scritta “le funzioni saranno disponibili a breve”. Come abbiamo scritto giorni fa la pubblicazione dei nomi era prevista per oggi, 4 giugno.

Compensi commissari, ecco le cifre

Per gli esami di Maturità del 2026 i compensi destinati ai commissari e ai presidenti di commissione restano invariati rispetto al passato: importi che, incredibilmente, sono fermi al 2007. A stabilirli è il decreto interministeriale del 24 maggio 2007, mai aggiornato nei diciotto anni successivi. Un’anomalia che desta perplessità e malcontento tra chi opera nel mondo della scuola, specie in un contesto in cui l’inflazione e l’aumento del costo della vita hanno reso quei numeri sempre più lontani dalla realtà attuale.

Come ampiamente riportato, (leggi l’articolo), i compensi lordi previsti sono:

Presidente di commissione : 1.249 euro

: 1.249 euro Commissario esterno : 911 euro

: 911 euro Commissario interno: 399 euro

A questi si aggiungono rimborsi chilometrici (0,50 euro/km) e indennità giornaliera in caso di trasferta, calcolate in base alla distanza e al numero di giorni di presenza.

Ma prima del 2007? Uno sguardo ai compensi in Lire

Per ricostruire lo scenario precedente al 2007 abbiamo letto la circolare ministeriale n. 104 del 1999 che stabiliva compensi forfettari suddivisi in due voci (ovviamente in Lire): funzione e trasferta.

1. Compenso forfettario lordo per la funzione (1999):

Presidente : 2.200.000 lire ≈ 1.136 euro

: 2.200.000 lire ≈ Commissario esterno : 1.600.000 lire ≈ 827 euro

: 1.600.000 lire ≈ Commissario interno: 700.000 lire ≈ 362 euro

Conversione effettuata al tasso ufficiale di 1 € = 1.936,27 lire.

In caso di più classi o commissioni, era previsto un compenso aggiuntivo proporzionale, senza incremento per la trasferta.

2. Compenso forfettario lordo per la trasferta (1999):

Membro interno: 300.000 lire ≈ 155 €

≈ 155 € Presidente o membro esterno nominato nel comune ma fuori distretto: 450.000 lire ≈ 232 €

≈ 232 € Sedi d’esame fuori comune raggiungibili in: max 60 minuti: 1.000.000 lire ≈ 517 € 61–100 minuti: 1.600.000 lire ≈ 827 € oltre 100 minuti: 4.000.000 lire ≈ 2.066 € Isole minori: 1.000.000 lire ≈ 517 €



Conversione effettuata al tasso ufficiale di 1 € = 1.936,27 lire.

Il confronto: nel 2026 si guadagna come nel 1999

Analizzando i dati emerge un fatto sorprendente: i compensi per commissari e presidenti oggi sono sostanzialmente allineati a quelli del 1999, ma senza alcun adeguamento al costo della vita degli ultimi 26 anni.

Se nel 1999 un presidente guadagnava circa 1.368 euro lordi (tra funzione e trasferta), oggi ne percepisce 1.249, con un aumento quasi simbolico se si prende in considerazione anche la trasferta, del tutto assorbito dall’inflazione. Stesso discorso per i commissari esterni, passati da circa 827 a 911 euro (esclusa la trasferta).

Maturità 2026, cosa cambia?

Ma cosa cambierà alla Maturità 2026?

Da sei commissari a quattro, più il presidente

Innanzitutto, le commissioni d’esame saranno “ridotte”: cinque membri complessivi, anziché sette, di cui due interni, due esterni e il presidente esterno.

Aumentano le risorse per la formazione dei commissari: 3 milioni di euro nel 2026 e ben 11 milioni nel 2027. Il compenso dei commissari, però, rimane sempre lo stesso, fermo al 2007, quindi da quasi vent’anni fa. Viene rivisto anche il sistema dei punti bonus, che potranno essere assegnati ai candidati con un voto a partire da 90/100, e non più da 97/100.

Addio alla denominazione “esame di stato”

Si passa poi dalla definizione ufficiale di “Esame di Stato” al ritorno alla dicitura “Esame di Maturità”.

Cambia il colloquio

Con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, e le quattro discipline oggetto di colloquio, per ogni indirizzo. Stop anche al documento iniziale del colloquio.

Colloquio obbligatorio

L’esame di maturità sarà validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove, per evitare le “scene mute” degli studenti del 2025, ma anche degli anni precedenti, con studenti che hanno deciso di non svolgere il colloquio per protesta, sapendo comunque di avere raggiunto un punteggio tale nelle prove scritte per arrivare al diploma.

Ma, nonostante l’innovazione proposta dal ministro Valditara, ci si chiede: ha ancora senso l’esame di Maturità? La Tecnica della Scuola ha chiesto ai suoi lettori la loro opinione in merito a questo e agli aspetti della riforma.

Lo scorso 12 maggio sono stati pubblicati gli elenchi dei Presidenti delle commissioni degli esami di Maturità 2026. A comunicarlo è stato il Ministero, con una nota dell’11 maggio. Gli elenchi sono stati pubblicati come gli altri anni sui siti degli Uffici scolastici regionali.

Il 29 gennaio scorso sono state comunicate le materie della Maturità 2026. Il Ministero ha anche reso disponibile un motore di ricerca per trovare le materie per ogni percorso di studi.

Il motore di ricerca è distinto in tre sezioni: