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Attualità
28.08.2026
Aggiornato alle 11:22

Inizio scuola, le novità a.s. 2026/27: consenso informato, collegi online, nuove indicazioni nazionali: sei d’accordo? SONDAGGIO

Redazione
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Indice
Il sondaggio

Il nuovo anno scolastico è al via e le novità non mancano. Nuovi programmi, nuovi percorsi, nuove regole, divieti e cambiamenti apportati anche dalla tecnologia.

Per quanto riguarda il primo ciclo, spazio ai programmi che le Nuove Indicazioni Nazionali hanno previsto. Novità certo, ma anche un ritorno al passato che ha diviso tra favorevoli e contrari. Tra queste le poesie a memoria, la valorizzazione della Bibbia, il Latino alle scuole medie, l’importanza del corsivo e la storia dell’Occidente.

I tempi impongono anche l’uso dell’intelligenza artificiale nei percorsi educativi. I docenti parteciperanno a collegi e riunioni online, il personale scolastico beneficerà dell’assicurazione sanitaria integrativa mentre i genitori d dovranno esprimere il consenso informato per attività di educazione sessuale e affettiva a scuola e valuteranno l’iscrizione agli istituti tecnici dei propri figli con un rafforzamento del legame con il mondo del lavoro.

La Tecnica della Scuola, attraverso un sondaggio, vuole conoscere il parere di docenti, personale scolastico, genitori e non solo sulle novità del nuovo anno scolastico 2026/27.

PARTECIPA AL SONDAGGIO

Il sondaggio

Nel sondaggio troverai le seguenti domande:

Qual è il tuo ruolo?

  • Dirigente
  • Docente
  • Personale ATA
  • Genitori
  • Studenti
  • Altro

Qual è la novità che ti convince di meno? 

  • Nuove linee guida: poesie a memoria, Bibbia, Latino, corsivo e storia dell’Occidente
  • Intelligenza artificiale per innovare la didattica
  • Consenso informato dei genitori per educazione alla sessualità
  • Collegi e riunioni scolastiche online
  • Assicurazione sanitaria integrativa
  • Riforma istituti tecnici connesso al mondo del lavoro

Qual è la novità che ti convince di più? 

  • Nuove linee guida: poesie a memoria, Bibbia, Latino, corsivo e storia dell’Occidente
  • Intelligenza artificiale per innovare la didattica
  • Consenso informato dei genitori per educazione alla sessualità
  • Collegi e riunioni scolastiche online
  • Assicurazione sanitaria integrativa
  • Riforma istituti tecnici connesso al mondo del lavoro

Quali sono le novità che avresti, invece, voluto introdurre? (Risposta aperta)

Clicca e partecipa al sondaggio

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