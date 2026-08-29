Inizio scuola, consenso informato, indicazioni nazionali, le novità a.s. 2026/27. Collegi a distanza, USB Scuola: “Troppi punti critici”. Sei d’accordo? SONDAGGIO

Il nuovo anno scolastico è al via e le novità non mancano. Nuovi programmi, nuovi percorsi, nuove regole, divieti e cambiamenti apportati anche dalla tecnologia.

Organi collegiali a distanza, USB Scuola: “Troppi punti critici”

Una delle novità dell’anno scolastico in partenza è la possibilità dello svolgimento a distanza degli Organi Collegiali deliberativi. Secondo quanto denunciato dall’USB Scuola, tuttavia, i requisiti previsti risulterebbero difficilmente raggiungibili per le attuali dotazioni tecnologiche ed economiche degli istituti italiani.

Per il sindacato, le piattaforme comunemente utilizzate dalle scuole, come Meet, Zoom e Teams, non garantirebbero gli standard minimi richiesti. Ancora più delicata, secondo l’USB, la questione della segretezza del voto nelle votazioni su persone, dove sarebbe necessario un anonimato effettivo e non reversibile. Al di là degli aspetti tecnici, l’USB solleva anche una riflessione più ampia sul valore della partecipazione diretta: le riunioni da remoto, secondo il sindacato, rischierebbero di indebolire il confronto democratico all’interno degli organi collegiali, riducendone la funzione a un passaggio prevalentemente formale.

La Tecnica della Scuola, attraverso un sondaggio, vuole conoscere il parere di docenti, personale scolastico, genitori e non solo sulle novità del nuovo anno scolastico 2026/27.

Il sondaggio

Nel sondaggio troverai le seguenti domande:

Qual è il tuo ruolo?

Dirigente

Docente

Personale ATA

Genitori

Studenti

Altro

Qual è la novità che ti convince di meno?

Nuove linee guida: poesie a memoria, Bibbia, Latino, corsivo e storia dell’Occidente

Intelligenza artificiale per innovare la didattica

Consenso informato dei genitori per educazione alla sessualità

Collegi e riunioni scolastiche online

Assicurazione sanitaria integrativa

Riforma istituti tecnici connesso al mondo del lavoro

Qual è la novità che ti convince di più?

Nuove linee guida: poesie a memoria, Bibbia, Latino, corsivo e storia dell’Occidente

Intelligenza artificiale per innovare la didattica

Consenso informato dei genitori per educazione alla sessualità

Collegi e riunioni scolastiche online

Assicurazione sanitaria integrativa

Riforma istituti tecnici connesso al mondo del lavoro

Quali sono le novità che avresti, invece, voluto introdurre? (Risposta aperta)