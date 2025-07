Normativa scolastica: tante leggi e regolamenti, perché? Il corso per fare chiarezza

Negli ultimi decenni le norme che regolano il funzionamento del nostro sistema scolastico si sono moltiplicate a dismisura e anche per gli esperti è sempre più difficile districarsi nel ginepraio di leggi, decreti e regolamenti che alle volte non sono neppure di facile lettura. VAI AL CORSO

E non sempre le ragioni di alcuni importanti cambiamenti normativi appaiono chiare e comprensibili. Per esempio: perché al termine della quinta classe primaria non ci sono più gli esami? E quando e perché si è smesso di parlare di programmi e si è iniziato a riferirsi ad “indicazioni”? come è cambiato nel tempo il sistema di valutazione degli alunni? e perché oggi molte “regole” del sistema scolastico sono le stesse di altri ambiti della pubblica amministrazione?

Sono tutte domande importanti, le cui risposte possono aiutarci a comprendere meglio perché oggi la scuola funziona in un certo modo.

Nel corso che la Tecnica propone, le norme che oggi regolano il funzionamento del sistema scolastico vengono illustrate non solo sotto il profilo giuridico ma anche sotto l’aspetto storico. Anche perché i cambiamenti normativi sono sempre legati al mutamento delle condizioni sociali e culturali.

Il percorso prende avvio da un esame del dettato costituzionale e dalle prime proposte di riforma organica della scuola risalenti agli anni ’50 per giungere alle principali novità degli ultimi anni. Si parte da una descrizione del sistema scolastico italiano al termine del secondo conflitto mondiale per soffermarsi sui principi del dettato costituzionale e per parlare poi del difficile lavoro di ricostruzione degli anni ’50 quando si trattava di combattere ancora l’analfabetismo e la mancanza di strutture adeguate.

Ma è nelle grandi riforme degli anni ’60 (scuola materna statale e scuola media unica) e degli anni ’70 (il tempo pieno, i “decreti delegati”, la chiusura delle scuole speciali, i nuovi programmi per la scuola media) che vanno trovate le radici della scuola che oggi conosciamo. Senza dimenticare due dati decisivi che hanno caratterizzato l’evoluzione delle norme e del sistema: l’introduzione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e la mancanza (almeno fino a 15 anni fa) di interventi riformatori significativi nella scuola secondaria di secondo grado.

Il corso

Su questi argomenti il corso Scuola italiana tra norme e riforme: cambiamenti e impatto educativo, in programma dal 23 settembre, a cura di Reginaldo Palermo.

Il percorso formativo è utile non solo a chi deve acquisire conoscenze per motivi di studio ma anche a tutti coloro che vogliono capire come funziona oggi il nostro sistema scolastico.

