Notte della Geografia, l’Italia è protagonista: 48 eventi in tutta la penisola

È oggi, venerdì 10 aprile 2026, la decima edizione della Notte Internazionale della Geografia — la GeoNight. Un appuntamento globale che quest’anno vede l’Italia in testa alla classifica mondiale per numero di eventi, con 48 iniziative distribuite da Nord a Sud.

Un primato italiano

Con 48 eventi organizzati sul territorio nazionale — pari al 18,5% del totale mondiale — l’Italia si conferma il Paese più attivo dell’intera rete internazionale, che conta in tutto 260 appuntamenti distribuiti su sei continenti. La programmazione è coordinata dalle associazioni geografiche riunite nel SoGeI (Sodalizio Geografico Italiano), con il Comitato Italiano UGI e la partecipazione attiva delle sedi universitarie. Gli eventi coinvolgono grandi aree metropolitane come Milano, Roma, Torino, Napoli e Palermo, ma anche centri di medie dimensioni e aree interne o insulari. Tutti gli appuntamenti sono consultabili sul portale www.geonight.net.

In piazza, tra giochi e passeggiate urbane

Il format scelto dalla grande maggioranza degli organizzatori è quello dell’esperienza diretta: circa il 90% degli eventi italiani si svolge in presenza. Si va dalle passeggiate urbane dedicate all’analisi della gentrificazione — come a Palermo e Fano — alle escursioni nel paesaggio carsico del Gargano o nelle campagne di Mesagne. Non mancano formule più creative: escape room, giochi da tavolo riadattati all’analisi del mercato immobiliare urbano come a Padova, e simulazioni geopolitiche come la “Crisis Room” prevista a Mariano Comense. A Roma, la Società Geografica Italiana apre in orario straordinario Palazzetto Mattei, in Villa Celimontana.

La geografia come chiave per il presente

Le tematiche affrontate oggi rispecchiano le urgenze del dibattito contemporaneo: rigenerazione urbana, disuguaglianze spaziali, geografia di genere, turismo accessibile e geotecnologie. Numerosi laboratori propongono l’uso di GIS, droni, intelligenza artificiale e mappatura partecipata per il monitoraggio civico del territorio. L’iniziativa, promossa da EUGEO e supportata dall’International Geographical Union, punta a migliorare la visibilità della disciplina presso il grande pubblico. «L’obiettivo», spiegano gli organizzatori, «è comunicare il valore del sapere geografico per la formazione a tutto tondo di cittadine e cittadini».