Notte europea dei ricercatori. 20 anni fa il 1° evento

La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, sostenuta dalla Commissione Europea dal 2005, compie 20 anni, con centinaia di eventi in 80 città per avvicinare i giovani al mondo della ricerca e che quest’anno prevede in Italia centinaia di eventi in 80 città, un numero record in Europa

La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha sottolineato: “La Notte Europa dei Ricercatori non è uno spot, ma l’occasione per rendere visibili, trasparenti e accessibili le ragioni che muovono il progresso”.

Mentre Giovanni Mazzitelli, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e uno dei cofondatori di Frascati Scienza, ha precisato: “Volevamo creare un evento che mostrasse il nostro lavoro e aprire i nostri laboratori di Frascati al pubblico, di notte, nacque così l’idea di quella che divenne la prima Notte Europea dei Ricercatori” e da allora i numeri sono cresciuti in modo enorme, tanto che oggi la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori coinvolge ogni anno in Italia qualche centinaio di migliaia di visitatori in centinaia di eventi in quasi tutte le regioni italiana.

L’appuntamento negli anni ha rinnovato profondamente sia il modo di raccontare la scienza, sia il rapporto tra ricercatori e cittadini, tanto da aver ricevuto più volte una medaglia speciale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

E allora, iniziative in tutta Italia sono organizzate anche dagli enti pubblici di ricerca, fra queste, le osservazioni del cielo o le escape room con i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, la mostra a Napoli sul mondo dei quanti realizzata dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università di Napoli Federico II, accanto alle attività per scoprire i segreti del nostro pianeta con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il fascino dell’esplorazione dello spazio con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Agenzia Spaziale Europea. Numerose anche le attività organizzate dai ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche in decine di città, da Bari a Torino.

C’è un programma molto ricco di eventi anche per festeggiare i dieci anni della scoperta delle onde gravitazionali, con incontri pubblici, conferenze-spettacolo e installazioni immersive organizzati dall’Osservatorio Gravitazionale Europeo a Cascina (Pisa), Milano e Roma.