Nubifragio regione Marche, DAD per i ragazzi che non possono andare a scuola?

Nubifragio regione Marche, DAD per i ragazzi che non possono andare a...

A seguito del recente nubifragio del 15 settembre scorso, che ha pesantemente colpito il territorio delle province di Ancona e Pesaro‐Urbino, le Amministrazioni locali hanno adottato provvedimenti incidenti anche sul servizio d’istruzione.

In proposito, con una circolare a firma di Marco Ugo Filisetti, l’USR Marche ha invitato le istituzioni scolastiche ad assumere, nell’ambito dell’autonomia didattica e funzionale attribuita alle scuole, “ogni azione utile a garantire il diritto all’ Istruzione di tutti gli studenti, favorendo altresì il rapporto educativo‐relazionale con il gruppo classe e i docenti”.

Pertanto, l’USR “rappresenta l’opportunità, tra l’altro, dell’utilizzo delle tecnologie digitali nelle forme concertate nell’ambito della Comunità Scolastica, in particolare per gli alunni impossibilitati a raggiungere la propria scuola in presenza”.

“Le Istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro, – conclude la nota – avranno cura, di prevedere ulteriori forme di solidarietà quali, a titolo di esempio, la messa a disposizione di apparecchiature informatiche e piani traffico dati oltre che di materiale didattico e di cancelleria”.

Si apre, dunque, alla possibilità di attivare la didattica a distanza anche in situazioni emergenziali estranee al Covid?

DAD invece esclusa in caso di alunni positivi al Covid

In merito alla didattica a distanza, ricordiamo invece che, secondo il vademecum contenente le principali indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 per l’a.s. 2022/23, è esclusa la possibilità per gli alunni positivi di seguire le lezioni in Didattica digitale integrata: “La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022”.