Nuove Indicazioni Nazionali per i licei, cosa succede quest’anno? I consigli da attuare in collegio docenti in vista del 2027

L’entrata in vigore delle nuove Indicazioni Nazionali per i licei 2026 è prevista a regime dall’anno scolastico 2027/28, partendo dalle prime classi e procedendo progressivamente negli anni successivi. Quest’anno scolastico, che sarà dedicato alla consultazione pubblica, all’approvazione del decreto definitivo e alla preparazione dei docenti, dei libri di testo e di altri materiali didattici, i collegi dei docenti e i dipartimenti possono recepire alcune innovazioni e, se condivise, anticiparle a livello sperimentale nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa.
Si potrebbe partire da una analisi attenta del PECUP e individuare la differenza principale tra il vecchio PECUP (Profilo Culturale, Educativo e Professionale dei licei, definito nel 2010 con la riforma Gelmini) e quello delineato nello schema delle nuove Indicazioni Nazionali: il nuovo PECUP mantiene intatta e rafforza l’identità tradizionale dei licei, ma la aggiorna secondo le nuove esigenze formative passando da un modello puramente descrittivo e teorico dei saperi a un approccio fortemente orientato alle competenze pragmatiche, all’interdisciplinarità e alla contemporaneità.
I collegi dei docenti e i dipartimenti, quindi, in linea con la bozza delle nuove Indicazioni Nazionali per i Licei, che si focalizza sulla necessità di restituire profondità ai saperi fondamentali e di introdurre o potenziare le competenze chiave richieste dalla società e dal mondo del lavoro, potrebbero procedere a:
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Il corso per singoli docenti
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Il webinar introduttivo gratuito
Disponibile anche un webinar introduttivo gratuito: Indicazioni Nazionali primo ciclo: come costruire il curricolo di istituto.