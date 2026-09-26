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Dirigenti
26.09.2026
Aggiornato alle 10:53

Nuove Indicazioni Nazionali per i licei, cosa succede quest’anno? I consigli da attuare in collegio docenti in vista del 2027

Anna Maria Di Falco
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Indice
La diretta: Dirigenti scolastici, novità e adempimenti per il nuovo anno scolastico
I corsi per le scuole

L’entrata in vigore delle nuove Indicazioni Nazionali per i licei 2026 è prevista a regime dall’anno scolastico 2027/28, partendo dalle prime classi e procedendo progressivamente negli anni successivi.  Quest’anno scolastico, che sarà dedicato alla consultazione pubblica, all’approvazione del decreto definitivo e alla preparazione dei docenti, dei libri di testo e di altri materiali didattici, i collegi dei docenti e i dipartimenti possono recepire alcune innovazioni e, se condivise, anticiparle a livello sperimentale nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa.

Si potrebbe partire da una analisi attenta del PECUP e individuare la differenza principale tra il vecchio PECUP (Profilo Culturale, Educativo e Professionale dei licei, definito nel 2010 con la riforma Gelmini) e quello delineato nello schema delle nuove Indicazioni Nazionali: il nuovo PECUP mantiene intatta e rafforza l’identità tradizionale dei licei, ma la aggiorna secondo le nuove esigenze formative passando da un modello puramente descrittivo e teorico dei saperi a un approccio fortemente orientato alle competenze pragmatiche, all’interdisciplinarità e alla contemporaneità.

I collegi dei docenti e i dipartimenti, quindi, in linea con la bozza delle nuove Indicazioni Nazionali per i Licei, che si focalizza sulla necessità di restituire profondità ai saperi fondamentali e di introdurre o potenziare le competenze chiave richieste dalla società e dal mondo del lavoro, potrebbero procedere a:

  • potenziare la lingua italiana con lo studio della grammatica, della letteratura e della scrittura con l’obiettivo di ricostruire un rapporto solido con la parola scritta, condizione di cittadinanza, prima ancora che di competenza disciplinare
  • utilizzare l‘Intelligenza Artificiale non come ulteriore disciplina del curricolo, ma come strumento di studio da usare con consapevolezza critica e sotto la guida del docente per una alfabetizzazione diffusa in ogni disciplina
  • rendere il CLIL curriculare in tutte le discipline non linguistiche nel corso degli anni in modo progressivo e trasversale con lo scopo di integrare in modo strutturale l’apprendimento delle lingue straniere con i contenuti disciplinari, superando il modello frammentario di oggi
  • scorporare la Geografia dalla Storia con manuali separati, contenuti propri e una identità epistemologica autonoma
  • potenziare la didattica laboratoriale delle STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) per sviluppare il pensiero critico, la capacità di modellizzazione e l’interpretazione dei dati, superando la logica puramente nozionistica
  • valorizzare la Formazione Scuola Lavoro con soggiorni studio e tirocini in Europa e nel mondo che permetterebbero agli studenti di unire l’apprendimento linguistico a un’esperienza lavorativa sul campo, sviluppando competenze trasversali sempre più richieste dal mercato globale
  • impostare la didattica della Matematica e delle Scienze come costruzioni culturali e storiche dell’umanità, partendo dall’osservazione della realtà per giungere ai concetti teorici
  • introdurre l’insegnamento di lingue non europee come cinese e russo nei propri curricoli.

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I corsi per le scuole

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Disponibile anche un webinar introduttivo gratuito: Indicazioni Nazionali primo ciclo: come costruire il curricolo di istituto.

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