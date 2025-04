Indicazioni Nazionali, Frassinetti: ci sarà documento di accompagnamento. Istituita Rete nazionale dei Licei del Made in Italy

Come abbiamo scritto oggi, 15 aprile, si celebra la Giornata Nazionale del Made in Italy. Il Ministero delle imprese e del made in Italy con il Ministero dell’istruzione e del Merito ha organizzato a Roma, presso Palazzo Vaccari Piacentini, sede del Ministero delle imprese e del made in Italy, un evento celebrativo.

Liceo Made in Italy, dati incoraggianti secondo Frassinetti

La sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul liceo made in Italy: “Il nuovo percorso liceale coniuga preparazione culturale con competenze imprenditoriali, unico liceo con queste caratteristiche, che unisce la matrice umanistica alla dimensione laboratoriale in un approccio orientato al mondo del lavoro. La crescita della proposta si riflette nei numeri: per l’anno scolastico in corso si registra un incremento di oltre il 27% nelle iscrizioni”.

“A sostenere lo sviluppo del percorso è stata istituita dal Ministero dell’Istruzione del Ministro una Cabina di Regia dei Licei del made in Italy, composta dai rappresentati del ministero e dai dirigenti scolastici dei Licei del made in Italy attivi. Si è costituita poi la Rete nazionale dei Licei del Made in Italy, con istituzioni scolastiche capofila, distribuite su quattro macroaree geografiche (Nord, Centro, Sud e Isole). È inoltre in fase di elaborazione un Documento di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali, che orienterà l’insegnamento delle discipline scolastiche valorizzando l’identità del Made in Italy. A partire da settembre, saranno promossi cinque seminari territoriali di orientamento rivolti alle scuole secondarie di primo grado, per far conoscere il percorso del Liceo del Made in Italy e guidare le scelte degli studenti. Sono anche in corso interlocuzioni con il MAECI per attivare nuovi percorsi nelle scuole italiane all’estero, rafforzando l’attrattività internazionale dell’offerta formativa italiana”, ha annunciato.

“Il liceo del made in Italy non è solo un percorso scolastico, ma una visione culturale e produttiva del futuro, che investe nei talenti e nel potenziale dei giovani per costruire un’Italia ancora più forte e riconoscibile nel mondo”, ha concluso.

A farle eco il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, come riporta Ansa: “Io credo che i dati siano particolarmente incoraggianti, sia del Made in Italy che vede una crescita del 21,7, quasi 22 per cento delle iscrizioni, sia della filiera dell’istruzione tecnico professionale che vede addirittura una triplicazione delle iscrizioni rispetto all’anno scorso”.

I dati, “ci confermano che siamo sulla strada giusta e stiamo costruendo il futuro per voi – ha aggiunto rivolgendosi agli studenti presenti – stiamo costruendo delle straordinarie opportunità per voi ma anche per tutti quegli imprenditori che hanno bisogno di competitività per reggere la sfida dei mercati internazionali”.

Sulla “contaminazione con il mondo dell’impresa”, “anche nel liceo del Made in Italy questa contaminazione è feconda e positiva – ha evidenziato il ministro – ed è la grande sfida che noi abbiamo voluto lanciare creando queste due straordinarie opportunità: da una parte il liceo del Made in Italy, dall’altra la nuova istruzione tecnico-professionale sempre più collegata con il mondo del saper fare”. Parlando del liceo del Made in Italy, Valditara ha quindi aggiunto che la scuola, l’istruzione, sono “il faro che illumina il Made in Italy, perché senza formazione non si va da nessuna parte. Senza una formazione di qualità, senza una formazione che sia articolata, ramificata, il nostro sistema produttivo non riesce a reggere il passo”.

Liceo Made in Italy, Valditara: “511 iscritti contro i 420 dell’anno scorso, trend positivo ed incoraggiante”

“Le iscrizioni al Liceo del Made in Italy ad oggi sono 511 lo scorso anno anno erano state 420, c’è stato un aumento del 21,7%, un trend positivo e incoraggiante”, queste le parole di Valditara all’inaugurazione della Fondazione “Imprese e Competenze per il Made in Italy” dello scorso 10 aprile, secondo quanto riporta Ansa.

Il ministro ha anche parlato in generale del made in Italy, “L’eccellenza della nostra produzione, ammirata e inseguita, corteggiata nel mondo intero, è un patrimonio di grande rilevanza per l’economia del paese e la società”.

Il decreto che definisce il quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del liceo del made in Italy, integrando il precedente regolamento sull’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio.