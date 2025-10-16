Nuove Indicazioni Nazionali, Valditara al question time: “Il parere del Consiglio di Stato è interlocutorio, non definitivo”

Oggi, 16 ottobre si svolge il question time alle 15 al Senato, dove sono previsti gli interventi dei ministri Matteo Salvini (Trasporti), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente) e Giuseppe Valditara (Istruzione e Merito).

Le interrogazioni a Valditara

Seconda interrogazione: Nuove Indicazioni Nazionali

Ecco la risposta di Valditara: “Occorre ricordare che il parere è interlocutorio, non definitivo. Si inserisce in un confronto fisiologico. A differenza di quanto da voi sostenuto il parere non è una bocciatura. Il parere non può riferirsi al contenuto, si limita a richiedere dati e informazioni ulteriori. Nessun rilievo è stato formulato riguardo alla sostenibilità finanziaria del provvedimento, la copertura esiste”.

“Riguardo al latino risponderemo in maniera puntuale, copriremo adeguatamente la richiesta. Il nostro compito ora è integrare la relazione inviata al Consiglio di Stato aggiungendo altri elementi di illustrazione del processo, ampiamente condiviso con associazioni, sindacati, scuole, più di quanto fatto in passato”.

“Riaffermiamo il valore delle scelte compiute, in particolare sul contenuto, per una scuola che non si limita ad una trasmissione sterile di nozioni ma che propone una didattica critica, capace di stimolare il pensiero riflessivo. Una scuola che ha il compito di sviluppare armonicamente tutte le dimensioni della soggettività. Chi ignorando le procedure amministrative dovesse ritenere che il Consiglio di Stato abbia espresso giudizio negativo strumentalizzerebbe la realtà. Le Indicazioni, dal punto di vista contenutistico non sono state toccate dai rilievi del Consiglio”.