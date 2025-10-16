Alunni plusdotati, Valditara al question time: “L’obiettivo è che tutti vengano valorizzati e sostenuti”

Oggi, 16 ottobre si svolge il question time alle 15 al Senato, dove sono previsti gli interventi dei ministri Matteo Salvini (Trasporti), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente) e Giuseppe Valditara (Istruzione e Merito).

Prima interrogazione: ddl alunni plusdotati

Ecco la risposta del ministro Valditara: “Abbiamo creduto fortemente in questo ddl che introduce per la prima volta l’inclusione degli alunni con alto potenziale cognitivo. Diamo piena attuazione alla Raccomandazione del Consiglio d’Europa che parla di urgenza di fornire a questi studenti condizioni di insegnamento adeguate, per non sprecare i talenti. La nostra politica si è già concentrata sulla personalizzazione della didattica, senza lasciare indietro nessuno. L’obiettivo è che tutti vengano valorizzati e sostenuti”.

“Per questo abbiamo introdotto docente tutor e orientatore, e la Legge sull’IA, che stabilisce la possibilità di inserire nei PDP degli studenti ad alto potenziale attività volte all’acquisizione di ulteriori competenze, attraverso esperienze di apprendimento nelle istituzioni di formazione superiore. L’obiettivo è agevolare il conseguimento del titolo universitario abbreviandone i tempi. Il Governo continuerà a sostenere il provvedimento nel suo iter, come il tema dello psicologo a servizio degli studenti e assicurerà l’impegno ad assicurare l’attuazione delle deleghe al fine di garantire il diritto allo studio degli studenti plusdotati e avviare azioni mirate alla formazione dei docenti”.