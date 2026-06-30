Nuovi istituti tecnici, riforma di qualità o di facciata? DIRETTA ora 16:00

La riforma degli istituti tecnici, delineata da un decreto ministeriale di febbraio, entrerà in vigore nell’anno scolastico 2026-2027 e riguarderà soltanto le prime classi, con un’attivazione progressiva. Chi ha già iniziato il percorso non sarà coinvolto. L’impianto quinquennale rimane invariato. Non cambia tanto il contenuto degli insegnamenti, quanto il metodo: al centro c’è un approccio interdisciplinare, con unità didattiche che superano i confini delle singole materie.

La diretta della Tecnica risponde live

Ma quali sono le novità introdotte col decreto n.29 del 19 febbraio 2026? Quali sono i punti di forza e quali le criticità del decreto? L’autonomia della scuola è reale? Come si svolgeranno le lezioni? Risponderemo a tutte queste domande nel corso della diretta della Tecnica risponde live, oggi martedì 30 giugno alle ore 16:00. Ospiti Maurizio Chiappa e Egidio Pagano, già dirigenti scolastici. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA