Nuovo anno alle porte, piano estate e contratto, parla Sinopoli (Flc-Cgil) [INTERVISTA VIDEO]

La scuola sta attraversando una stagione difficile.

Molti sono i problemi sul tappeto, a partire da quello, urgentissimo, relativo all’avvio del nuovo anno scolastico.

Tenuto conto dei tempi tecnici necessari per realizzare i diversi passaggi (definizione degli organici, mobilità, operazione “organico di fatto”, conferimento supplenze annuali e così via) il tempo che resta è davvero poco.

E poi c’è il Piano Estate da mettere in cantiere e da avviare.

Senza dimenticare il tema del rinnovo contrattuale.

Di questo e altro parliamo con Francesco Sinopoli che abbiamo intervistato proprio alla vigilia dell’incontro fra sindacati e Ministro sul tema del “Patto per la scuola”, incontro in programma per il prossimo 6 maggio.

