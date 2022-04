Nuovo concorso scuola, i programmi restano gli stessi, ma le prove saranno meno nozionistiche

Come abbiamo anticipato il nuovo concorso ordinario non subisce grandi modifiche rispetto a quanto già è stato stabilito ed è attualmente in vigore.

La modalità della prova scritta resta pressoché uguale: si aggiunge solo la dicitura strutturata. Il documento di legge infatti parla di prova scritta con più quesiti a risposta multipla o strutturata.

In compenso l’intenzione del Governo e del ministro dell’Istruzione Bianchi è di creare una commissione che si occupi di indicare la giusta via per formulare quesiti non nozionistici, ma che tentino di valutare competenze più che sterili nozioni come spesso è accaduto nei concorsi ordinari in fase di svolgimento.

A questo scopo il Ministero dell’Istruzione, entro il 10 giugno 2022, metterà in piedi un gruppo di lavoro di elevata qualificazione scientifica e professionale, che proporrà al MI l’adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all’insegnamento, oltre che la solida preparazione disciplinare dei candidati.

I programmi

E quanto ai programmi? L’ultima bozza di legge a nostra disposizione, resa pubblica all’indomani dell’approvazione in Cdm della riforma del reclutamento, chiarisce che i programmi d’esame restano gli stessi e dunque anche i prossimi aspiranti docenti dovranno fare riferimento al famoso allegato A.

In cosa consiste la nuova procedura concorsuale

1) Prova scritta

Si legge nel documento ministeriale che il concorso consisterà in una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla o strutturata, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche anche della didattica disciplinare, sull’informatica e sulla lingua inglese.

Come nel caso degli attuali concorsi ordinari in fase di svolgimento, la prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

E i quesiti di lingua inglese e di informatica?

Sempre la bozza di legge precisa che una apposita commissione fornirà al ministero indicazioni per aggiungere alla prova scritta un’altra prova scritta, finalizzata alla verifica delle competenze linguistiche e digitali, secondo modalità operative che permettano di dare cadenza annuale alle procedure concorsuali.

2) Prova orale

Alla prova scritta seguirà una prova orale che accerterà le conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e le capacità e attitudini professionali all’insegnamento.

3) Valutazione dei titoli

3) Formazione della graduatoria

La graduatoria dipenderà dall’esito delle prove e dai titoli, nel limite dei posti messi a concorso.