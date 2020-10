Nuovo Dpcm, Azzolina: “La scuola resta aperta. In arrivo le indicazioni dal Ministero”

Con la firma del nuovo Dpcm da parte del premier Giuseppe Conte, a breve entreranno in vigore le misure per la scuola. Non oggi, 18 ottobre, specifica la Ministra Lucia Azzolina.

Subito dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte, la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha scritto un post su Facebook sulle nuove disposizioni.

“La scuola resta aperta. Si continua con la didattica in presenza, come chiedevamo. Sono stati salvaguardati i diritti di studentesse e studenti. Possibile implementazione della didattica digitale integrata e flessibilità sugli orari per le scuole superiori ma solo attraverso interventi mirati“, scrive Azzolina, che però evidenzia un aspetto fondamentale: “Ricordiamo che tali misure, per la scuola, non entreranno in vigore da domani, ma fra qualche giorno, per garantire una migliore organizzazione“.

“Nelle prossime ore il Ministero dell’Istruzione darà indicazioni più specifiche alle scuole e alle famiglie“, ha concluso la Ministra.

