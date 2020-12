Nuovo DPCM Natale: l’infografica con tutte le restrizioni

Secondo fonti di governo, il nuovo Dpcm Natale è pront e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà questa sera, 18 dicembre, in diretta. Le restrizioni del nuovo Dpcm Natale riguarderà i giorni che vanno dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021.

In una prima lettura, sembrerebbe proprio che i giorni di lockdown saranno dieci, mentre quattro saranno i giorni con previste chiusure parziali.

Repubblica riporta le misure secondo le quali resterebbe il divieto di spostarsi in più di due persone e non si potranno invitare più di due persone; sono esclusi dal conteggio gli under 14.

Nuovo DPCM Natale e scuola

Per quanto riguarda la scuola, nonostante le diverse posizioni tra i governatori delle Regioni e la ministra dell’istruzione, ancora non si hanno notizie certe circa l’inizio delle vacanze di Natale e, soprattutto, il rientro a gennaio.

Ecco tutte le restrizioni