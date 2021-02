Nuovo Governo, nuovo Ministro? Cosa cambierà se non ci sarà più Azzolina? [VIDEO]

Nuovo Governo, nuovo Ministro? Cosa cambierà se non ci sarà più Azzolina?...

Cosa succederà a Viale Trastevere con il nuovo Governo?

Resterà Lucia Azzolina o arriverà un altro Ministro?

Tutto dipenderà da chi sarà il Presidente del Consiglio.

Se sarà Giuseppe Conte Azzolina avrebbe buone possibilità di essere confermata.

Ma c’è l’incognita Italia Viva che al Senato è decisiva per poter formare la maggioranza e che ha già detto che Azzolina deve restare fuori.

In caso di cambio di guardia cosa potrebbe cambiare?

Anche in questo caso bisogna aspettare per capire l’orientamento del futuro Ministro che potrebbe privilegiare il dialogo con i sindacati o altro.

Nel video di oggi esploriamo le diverse ipotesi.