Nuovo Portale della Tesoreria dello Stato, da novembre al via il passaggio delle scuole alla nuova piattaforma

Il percorso di modernizzazione e digitalizzazione della gestione finanziaria pubblica compie un passo fondamentale per le scuole statali. Con una nota indirizzata a tutte le istituzioni scolastiche ed educative, la Direzione Generale per le risorse del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), ha richiamato l’attenzione sulla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF-RGS n. 14 del 7 agosto 2026) relativa all’avvio del nuovo Portale della Tesoreria dello Stato.
Sviluppato dalla Banca d’Italia nell’ambito del programma di reingegnerizzazione delle procedure di Tesoreria statale (Re.Tes.), il Portale è ufficialmente operativo dal 1° luglio 2026. La nuova infrastruttura costituisce il canale ordinario per accedere alle informazioni sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, con l’obiettivo di innalzare i livelli di sicurezza degli accessi, incrementare l’efficienza operativa e garantire la massima qualità, completezza e tempestività dei dati messi a disposizione.
Per le scuole statali, il calendario ministeriale indica l’adesione a partire dal mese di novembre 2026, pur rimanendo consentita la facoltà di aderire in via anticipata.
Per garantire un passaggio graduale ed evitare disservizi alle segreterie, è stato previsto un periodo transitorio: l’attuale applicazione “Estratti conto on-line” rimarrà attiva e accessibile fino alla pubblicazione degli estratti conto relativi al mese di marzo 2027.
L’accesso al Portale avviene tramite una procedura di auto-registrazione online. Il personale incaricato potrà autenticarsi con le credenziali digitali standard:
Sul sito istituzionale della Banca d’Italia sono già stati resi disponibili strumenti operativi a supporto degli utenti, tra cui guide pratiche, FAQ e tutorial. Per eventuali quesiti tecnici e assistenza è stato inoltre attivato l’indirizzo di posta elettronica tes.assistenza.portale@bancaditalia.it.
Per accompagnare i dirigenti e il personale amministrativo (DSGA e assistenti amministrativi) nell’utilizzo del nuovo applicativo, il Ministero e la Banca d’Italia promuovono due incontri informativi online:
Il Ministero raccomanda a tutte le scuole di programmare per tempo le attività necessarie all’abilitazione e all’utilizzo della nuova piattaforma.