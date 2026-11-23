“Sbaglia chi considera le tecnologie digitali solo una minaccia per le nuove generazioni, mentre sarebbe il caso di sviluppare nei giovani l’educazione all’utilizzo consapevole e con capacità di giudizio del nuovo che avanza”: a dirlo è stato Mario Rusconi, presidente Anp Roma, nel corso della giornata di studio ‘Adolescenti e adulti di fronte alla violenza. Capire i segnali, prevenire i comportamenti a rischio’, promossa sabato 21 novembre dalla Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nello Spazio Mauro Ghelfi di Grottaferrata, vicino Roma, nell’ambito del progetto «Segnali».

Rusconi ha concentrato il proprio intervento sul rapporto tra giovani e mondo degli adulti, richiamando le responsabilità degli adulti e della società tutta nella costruzione del futuro delle nuove generazioni, invitando quindi a superare i giudizi sui comportamenti giovanili per interrogarsi sulle opportunità che famiglie, scuola e istituzioni sono in grado di offrire.

“I giovani – ha detto il ds – non hanno perso il futuro” e “siamo noi adulti che abbiamo smesso di raccontarglielo”: Rusconi ha quindi sottolineato “l’importanza del valore della cultura e della scuola come strumenti per sviluppare autonomia, pensiero critico e consapevolezza, soffermandosi anche sulle trasformazioni introdotte dai social network e dall’intelligenza artificiale”.

Il dirigente scolastico, infine, ha richiamato la necessità di restituire ai giovani fiducia, opportunità concrete e spazi di partecipazione: “Una società che considera i giovani una risorsa non può continuare a trattarli esclusivamente come destinatari delle decisioni altrui”.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di approfondimento e confronto multidisciplinare sulle nuove forme di disagio e aggressività tra i giovani, mettendo in dialogo competenze provenienti dalle neuroscienze, dalla psicologia, dalla sociologia, dal diritto, dalla criminologia e dal mondo della scuola.

Il progetto «Segnali», promosso dalla Fondazione attraverso una campagna editoriale e scientifica, nasce con l’obiettivo di offrire a famiglie, educatori e istituzioni strumenti di conoscenza e chiavi di lettura per riconoscere tempestivamente le manifestazioni di disagio, prevenire i comportamenti a rischio e contrastare le diverse forme di violenza giovanile. Una prospettiva che non si limita a intervenire quando il comportamento problematico si è già manifestato, ma punta a comprendere le fragilità e le condizioni che possono esserne all’origine.

I lavori, riporta l’agenzia AgenPress, sono stati aperti dai saluti istituzionali del Prefetto Filippo Santarelli, Commissario straordinario del Comune di Grottaferrata padrone di casa dell’iniziativa; del Prefetto Lamberto Giannini, Prefetto di Roma; e del Prefetto Giuseppe Castaldo, Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti. Durante l’evento è intervenuto anche Mirko Di Bernardo, già sindaco di Grottaferrata, a testimonianza dell’attenzione del territorio verso un tema che coinvolge direttamente le comunità locali e le loro responsabilità educative e sociali.