Nuovo Portale della Tesoreria dello Stato, da novembre al via il passaggio delle scuole alla nuova piattaforma

Il percorso di modernizzazione e digitalizzazione della gestione finanziaria pubblica compie un passo fondamentale per le scuole statali. Con una nota indirizzata a tutte le istituzioni scolastiche ed educative, la Direzione Generale per le risorse del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), ha richiamato l’attenzione sulla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF-RGS n. 14 del 7 agosto 2026) relativa all’avvio del nuovo Portale della Tesoreria dello Stato.

Una piattaforma moderna per la gestione dei conti pubblici

Sviluppato dalla Banca d’Italia nell’ambito del programma di reingegnerizzazione delle procedure di Tesoreria statale (Re.Tes.), il Portale è ufficialmente operativo dal 1° luglio 2026. La nuova infrastruttura costituisce il canale ordinario per accedere alle informazioni sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, con l’obiettivo di innalzare i livelli di sicurezza degli accessi, incrementare l’efficienza operativa e garantire la massima qualità, completezza e tempestività dei dati messi a disposizione.

La tabella di marcia e il periodo transitorio

Per le scuole statali, il calendario ministeriale indica l’adesione a partire dal mese di novembre 2026, pur rimanendo consentita la facoltà di aderire in via anticipata.

Per garantire un passaggio graduale ed evitare disservizi alle segreterie, è stato previsto un periodo transitorio: l’attuale applicazione “Estratti conto on-line” rimarrà attiva e accessibile fino alla pubblicazione degli estratti conto relativi al mese di marzo 2027.

Modalità di registrazione e supporto tecnico

L’accesso al Portale avviene tramite una procedura di auto-registrazione online. Il personale incaricato potrà autenticarsi con le credenziali digitali standard:

SPID

CIE (Carta d’Identità Elettronica)

(Carta d’Identità Elettronica) eIDAS (per i cittadini dei paesi membri dell’Unione Europea)

Sul sito istituzionale della Banca d’Italia sono già stati resi disponibili strumenti operativi a supporto degli utenti, tra cui guide pratiche, FAQ e tutorial. Per eventuali quesiti tecnici e assistenza è stato inoltre attivato l’indirizzo di posta elettronica tes.assistenza.portale@bancaditalia.it.

Formazione per il personale scolastico: il webinar dedicato

Per accompagnare i dirigenti e il personale amministrativo (DSGA e assistenti amministrativi) nell’utilizzo del nuovo applicativo, il Ministero e la Banca d’Italia promuove un incontro informativo online:

11 novembre 2026: incontro di chiarimento dedicato a rispondere a dubbi e quesiti emersi nel corso delle prime settimane di operatività.

Il Ministero raccomanda a tutte le scuole di programmare per tempo le attività necessarie all’abilitazione e all’utilizzo della nuova piattaforma.