Gestione finanziaria nelle scuole: entro il 20 ottobre l’aggiornamento del Piano dei flussi di cassa

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha diffuso le indicazioni operative per l’aggiornamento del Piano annuale dei flussi di cassa, richiamando gli istituti scolastici statali al rispetto della scadenza fissata per il 20 ottobre. L’adempimento si inserisce nel quadro normativo tracciato dall’articolo 6, comma 1, del Decreto-Legge 19 ottobre 2024, n. 155, tenendo conto delle istruzioni concordate con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato).

Iter procedurale

L’aggiornamento del documento finanziario richiede una sequenza precisa di passaggi gestionali all’interno delle singole istituzioni scolastiche:

Sostituzione e ricalcolo a cura del DSGA : il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi formula la proposta di aggiornamento sostituendo i dati previsionali dei primi otto mesi dell’anno con gli importi effettivi degli incassi e dei pagamenti realizzati. Contestualmente, viene ricalcolata la previsione per il quadrimestre settembre-dicembre , recependo le variazioni approvate al programma annuale.

: il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi formula la proposta di aggiornamento sostituendo i dati previsionali dei con gli importi effettivi degli incassi e dei pagamenti realizzati. Contestualmente, viene ricalcolata la previsione per il quadrimestre , recependo le variazioni approvate al programma annuale. Adozione del Dirigente Scolastico : una volta ricevuta la proposta, il Dirigente Scolastico provvede all’aggiornamento formale del Piano mediante un proprio atto amministrativo .

: una volta ricevuta la proposta, il Dirigente Scolastico provvede all’aggiornamento formale del Piano mediante un proprio . Trasmissione ai Revisori: il Piano così formalizzato viene inviato ai Revisori dei conti per lo svolgimento delle verifiche di rispettiva competenza.

Piattaforme digitali e modelli per le segreterie

Per affiancare le istituzioni scolastiche nelle operazioni di compilazione, il Ministero ha predisposto specifici strumenti nell’ambito dei sistemi informativi contabili: