Torna a dicembre il “III Convegno scientifico internazionale sulla lettura ad alta voce condivisa”, in programma a Roma il 2 e 3 dicembre e a Perugia il 4 dicembre 2026. L’evento è organizzato dall’Associazione Nausika con il contributo di Fondazione per la Scuola, in collaborazione con LaAV – Letture ad Alta Voce e con il dottorato in “Educazione alla lettura” dell’Università di Perugia. Ha il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria.

Ricerca, scuola e biblioteche a confronto

Le sedi sono la Sapienza Università di Roma e l’Università degli Studi di Perugia. Anche questa edizione riunisce il mondo della ricerca universitaria, della scuola e delle biblioteche e dei servizi del territorio, per confrontarsi sulla lettura ad alta voce come pratica di benessere, equità educativa e partecipazione culturale. Sono attesi più di 120 relatori, tra studiosi, ricercatori e docenti provenienti da oltre 15 Paesi, che approfondiranno gli effetti pedagogici, cognitivi e sociali di questa pratica.

A chi si rivolge

Il convegno è pensato per insegnanti ed educatori di ogni ordine e grado, ricercatori, docenti e dottorandi, professionisti dei servizi sociosanitari, bibliotecari, librai e operatori culturali. Sono tre giornate di formazione e aggiornamento per conoscere i benefici della lettura ad alta voce, scoprire strumenti per l’inclusione e l’accessibilità e condividere esperienze nei contesti educativi, culturali e di cura.

Partecipazione gratuita, ma serve l’iscrizione

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi compilando il modulo online disponibile al link https://forms.gle/gNh1WP4r1yV9biQcA.