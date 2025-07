Oggi il Giubileo dei giovani: in 500mila a Roma. Il primo nell’era di Leone XIV

Stanno arrivando in queste ore da tutto il mondo a Roma 500mila giovani, per vivere il loro Giubileo, che si terrà da oggi, 28 luglio al 3 agosto, mentre il clou sarà vissuto il prossimo fine settimana con la veglia di sabato e la messa di domenica sulla spianata di Tor Vergata. In ogni caso la Capitale è pronta per accogliere circa un milione di giovani provenienti da 146 paesi diversi che animano e riaccendono le speranze del Vecchio Continente.

Papa Prevost, rivolgendosi a loro, ha detto: “i giovani sono faro di speranza e costruttori di un mondo migliore”.

Intanto, la macchina organizzativa e dell’accoglienza del Vaticano si è messa in moto con la sua consueta efficienza: nelle parrocchie e nelle scuole si preparano i posti letto, come anche bagni e docce trasportabili, mentre alcune centinaia di famiglie romane hanno aperto le porte delle loro case per ospitare i giovani pellegrini.

Dal punto di vista dei contenuti, invece, le chiese romane si preparano ad accogliere i giovani che vivranno le catechesi divisi per gruppi linguistici.

Grande attenzione anche per i giovani disabili e per gruppi di ragazzi in arrivo da zone di conflitto, come la Terra Santa o l’Ucraina; e poi tutti insieme, in attesa della prossima Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Seoul, in Corea, nel 2027. Ma ci saranno ragazzi di Paesi dove i cristiani sono una esigua minoranza, come gli Emirati Arabi o il Giappone. Gli italiani arriveranno in 70mila da tutte le diocesi, accompagnati da centoventi vescovi.

Un evento, si legge su Rainews24, questo dei giovani a Roma che rimane il più importante, almeno dal punto di vista numerico, di tutto il Giubileo.

Già da oggi si comincerà con il Giubileo degli influencer, preti e suore che non disdegnano i social, da youtube a tik tok, per annunciare il Vangelo. Passeranno la Porta Santa, poi martedì la messa nella basilica di San Pietro alla fine della quale potrebbe esserci un saluto di Papa Leone.

Tra i momenti più significativi, oltre la Messa di benvenuto di martedì 29 luglio, avranno luogo ben 70 eventi nell’ambito dei dialoghi con la Città che si svolgeranno fino a giovedì 31 luglio.