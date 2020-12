Ordinanza Molise, scuole elementari e medie chiuse. Dad fino al 6 gennaio

Scuole primarie e secondarie di primo grado chiuse in Molise dal 9 dicembre fino al 6 gennaio. In tale periodo dovrà dunque essere garantita la didattica digitale.

Lo stabilisce l’articolo 1 dell’ordinanza regionale di oggi, 7 dicembre, che arriva in seguito al Dpcm del 3 dicembre, e che è da inquadrare tra le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica.

Nell’ordinanza si vietano anche gli spostamenti all’interno della Regione con i mezzi di trasporto pubblici, salvo comprovati motivi di salute o lavorativi.

In assenza di tampone, anche antigenico, con esito negativo, obbligo per chi ha soggiornato oltre 48 ore in diverse Regioni, di comunicare tale circostanza al proprio medico, di osservare dieci giorni di quarantena e il divieto di spostamento e viaggi e di rimanere raggiungibile per qualsiasi attività di sorveglianza.