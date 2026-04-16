Organici 2026/27: cattedre sotto le 18 ore garantite negli istituti tecnici

Nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL vigente hanno ricevuto informativa sui contenuti della nota di accompagnamento al decreto interministeriale sugli organici del personale docente per l’anno scolastico 2026/2027. La nota ricalca sostanzialmente quella dello scorso anno, introducendo tuttavia indicazioni specifiche per gli istituti tecnici coinvolti dalla riforma prevista dal decreto legislativo 144/2022.
Come riporta Cisl Scuola, tra le novità, la previsione che gli Uffici territoriali sviluppino gli organici di questi istituti salvaguardando le titolarità, anche attraverso la costituzione di cattedre interne a 15 ore o comunque inferiori alle 18. Nella nota trovano inoltre applicazione gli accordi raggiunti durante la procedura di raffreddamento seguita alla proclamazione dello stato di agitazione. Gli Uffici scolastici regionali hanno già ricevuto il contingente complessivo di posti disponibili, pur in attesa della registrazione formale del decreto. È atteso a breve un aggiornamento sul decreto interministeriale che fisserà i criteri per la costituzione delle classi in deroga ai parametri del DPR 81/2009.