Utilizzazioni 2026, il docente utilizzato può chiedere la conferma sul posto in cui è sta prestando servizio

Indice Conferma nella scuola dove si è stati utilizzati

Una docente che abbiamo seguito in una delle nostre consulenze personalizzate per la domanda di utilizzazione 2025/2026 ci pone un questito per la sua domanda di utilizzazione 2026/2027: “Mi sono trovata benissimo nella sede X di utilizzazione che avevo richiesto per l’anno scolastico in corso 2025/2026. Avevo richiesto una scuola carceraria nel comune A dove per altro sono docente titolare su posto comune. Posso chiedere di essere utilizzata nuovamente in questa scuola carcerari pure per l’anno scolastico 2026/2027? Ho diritto a qualche precedenza visto che già sono utilizzata nella stessa scuola per l’anno scoalstico 2025/2026?“.

Conferma nella scuola dove si è stati utilizzati

Se un docente è stato utilizzato, per l’anno scolastico 2025/2026, su una sede carceraria nella scuola X e volesse ritornare ad occupare lo stesso posto nella stessa scuola, con carattere di precedenza, può chiedere la conferma della scuola X nella domanda di utilizzazione 2026/2027.

Per chiedere tale conferma dovrà compilare, nel modulo della domanda dell’Utilizzazione provinciale, la Sezione E, denominata “Utilizzazioni con precedenza“. Nel punto numero 20, come si vede in figura, deve indicare la scuola di conferma, scegliendola dall’elenco automatico di tutte le scuole della provincia, poi deve indicare la classe di concorso dell’utilizzazione e infine la tipologia di posto, nel caso in specie è un posto di sede carceraria..

Se invece il docente non vuole fruire di questa precedenza, può tranquillamente non compilare questa sezione E riservata alle utilizzazioni.

La conferma oltre ad essere concessa per esempio ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) ed f) del CCNI utilizzazioni ovvero ai Docenti richiedenti strutture ospedaliere o carcerarie, CPIA e corsi di secondo livello, potrà essere richiesta anche dai docenti di sostegno che sono titolari su posto normale, La conferma comunque può essere concessa anche nei casi dei docenti già utilizzati per casi di esubero o soprannumero, ma anche in altre situazioni.