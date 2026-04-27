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27.04.2026

Organici scuola 2026/2027, incontro al Mim su bozza di decreto su criteri e parametri delle classi in deroga: il resoconto

Redazione
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Cosa prevede il decreto

Si è svolto oggi, 27 aprile, l’incontro al Ministero dell’Istruzione e del Merito sul decreto relativo agli indicatori per l’attivazione delle classi in deroga ai parametri del DPR 81/2009. Lo riporta Uil Scuola.

Il provvedimento si inserisce nel quadro degli interventi legati al PNRR e punta a favorire una riduzione del numero di alunni per classe, soprattutto nei contesti caratterizzati da maggiore fragilità sociale, dispersione scolastica e spopolamento.

Cosa prevede il decreto

In apertura di incontro l’Amministrazione ha illustrato i punti principali della bozza di decreto interministeriale (MIM/MEF):

1) introduzione di indicatori oggettivi (ESCS, dispersione scolastica, dispersione implicita, spopolamento) per individuare le scuole beneficiarie;
2) definizione di soglie nazionali che determinano l’accesso alla deroga;
3) possibilità di costituire classi con numeri ridotti:
– fino a 25 alunni nella primaria
– fino a 26 nella secondaria di I grado
– fino a 27 nella secondaria di II grado
4) attribuzione agli Uffici scolastici regionali del compito di individuare le scuole e autorizzare le deroghe.

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Lara La Gatta
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