Organici scuola 2026/2027, incontro al Mim su bozza di decreto su criteri e parametri delle classi in deroga: il resoconto

Si è svolto oggi, 27 aprile, l’incontro al Ministero dell’Istruzione e del Merito sul decreto relativo agli indicatori per l’attivazione delle classi in deroga ai parametri del DPR 81/2009. Lo riporta Uil Scuola.
Il provvedimento si inserisce nel quadro degli interventi legati al PNRR e punta a favorire una riduzione del numero di alunni per classe, soprattutto nei contesti caratterizzati da maggiore fragilità sociale, dispersione scolastica e spopolamento.
In apertura di incontro l’Amministrazione ha illustrato i punti principali della bozza di decreto interministeriale (MIM/MEF):
1) introduzione di indicatori oggettivi (ESCS, dispersione scolastica, dispersione implicita, spopolamento) per individuare le scuole beneficiarie;
2) definizione di soglie nazionali che determinano l’accesso alla deroga;
3) possibilità di costituire classi con numeri ridotti:
– fino a 25 alunni nella primaria
– fino a 26 nella secondaria di I grado
– fino a 27 nella secondaria di II grado
4) attribuzione agli Uffici scolastici regionali del compito di individuare le scuole e autorizzare le deroghe.