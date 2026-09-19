Orientamento, dalle Linee guida alla pratica: modelli, strumenti ed esperienze per una scuola che accompagna il futuro

Come trasformare le Nuove Linee Guida per l’Orientamento in pratiche concrete nella vita quotidiana delle scuole? E, soprattutto, come fare dell’orientamento non un momento circoscritto alle scelte scolastiche e professionali, ma una componente strutturale dell’azione educativa?

A queste domande cerca di rispondere il volume curato da Sara Martinelli, “Orientamenti. Chi, cosa, come, quando e perché dell’attuazione delle Nuove Linee Guida per l’Orientamento scolastico”, pubblicato da Pensa Multimedia in modalità open access.

L’opera nasce nell’ambito del progetto “OrientaMenti. Formazione dei docenti a supporto della riduzione dei divari territoriali nelle scuole e del contrasto alla dispersione scolastica”, realizzato da INDIRE e finanziato dall’Unione europea attraverso Next Generation EU, nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione.

Il volume raccoglie contributi di studiosi, ricercatori, docenti, esperti e professionisti della scuola e si propone come uno strumento per accompagnare il sistema educativo nell’attuazione della riforma dell’orientamento. Al centro vi è una prospettiva precisa: superare l’idea dell’orientamento come semplice supporto alla scelta del percorso di studi o della futura professione e riconoscerlo come un processo educativo continuo.

Dalle Linee Guida alla cultura dell’orientamento

Il volume è articolato in tre sezioni, che affrontano il tema da prospettive complementari: quella teorica e metodologica, quella della governance territoriale e, infine, quella delle pratiche realizzate direttamente nelle scuole.

La prima parte, “Dalle Linee Guida alla costruzione di una cultura dell’orientamento”, approfondisce i riferimenti pedagogici, normativi e metodologici dell’orientamento formativo. Particolare attenzione viene dedicata al ruolo delle competenze, alla costruzione di un curricolo orientativo e alla collaborazione tra le diverse istituzioni e realtà che operano intorno alla scuola.

L’obiettivo è mettere in evidenza come l’orientamento non possa essere affidato a singoli momenti o iniziative isolate, ma debba entrare nella progettazione educativa e didattica, diventando parte integrante del percorso scolastico.

Il ruolo dei territori nell’attuazione della riforma

La seconda sezione, “Accompagnare la riforma: strategie e modelli dai Nuclei regionali di supporto”, sposta l’attenzione dal piano generale a quello territoriale.

Attraverso i contributi degli Uffici Scolastici Regionali, vengono presentate esperienze e strategie messe in campo per sostenere le scuole nell’attuazione delle Linee Guida. Emergono così differenti modalità di accompagnamento e di costruzione di reti, con l’obiettivo di favorire una maggiore condivisione di strumenti, competenze e pratiche.

La dimensione territoriale assume quindi un ruolo significativo: l’orientamento viene letto anche come un processo che richiede collaborazione tra scuola, istituzioni, famiglie, servizi e comunità locali.

Quando l’orientamento entra nelle aule

È però nella terza parte, “L’orientamento sul campo: modelli e pratiche dalle scuole”, che la riflessione si confronta direttamente con la quotidianità scolastica.

La sezione raccoglie attività, progetti ed esperienze realizzate negli istituti, offrendo esempi concreti di come l’orientamento possa tradursi in percorsi educativi. Al centro delle esperienze documentate ci sono studenti e studentesse, famiglie e comunità educanti, all’interno di una prospettiva che valorizza la partecipazione e la costruzione condivisa dei percorsi.

Il passaggio dalla teoria alla pratica consente così di interrogarsi su una questione centrale: quali strumenti e quali modalità organizzative possono aiutare concretamente le scuole a rendere l’orientamento parte integrante della didattica?

Orientare significa accompagnare la persona

Uno degli aspetti caratterizzanti del volume è la concezione dell’orientamento come processo continuo di sviluppo della persona.

In questa prospettiva, orientare significa innanzitutto aiutare ragazze e ragazzi a conoscersi, a riconoscere capacità, interessi e aspirazioni, ma anche a comprendere la complessità dei contesti nei quali sono chiamati a muoversi.

L’orientamento diventa quindi uno strumento per sviluppare consapevolezza e capacità progettuale. Non riguarda soltanto il momento in cui occorre scegliere una scuola, un indirizzo di studi o un percorso professionale, ma accompagna progressivamente la persona nella costruzione del proprio progetto di vita.

Una simile impostazione implica anche un cambiamento nel modo di concepire la responsabilità educativa. L’orientamento non è più un compito affidato a una singola figura o concentrato in determinati momenti dell’anno scolastico, ma una responsabilità condivisa dall’intera comunità scolastica.

Questo richiede di ripensare pratiche didattiche, tempi, strumenti e modalità di collaborazione, integrando la dimensione orientativa nelle diverse discipline e nei percorsi di apprendimento.

Ricerca, territori e pratiche scolastiche

È proprio nell’incontro tra ricerca scientifica, esperienze territoriali e pratiche concrete che il volume trova la propria cifra distintiva.

I contributi raccolti offrono infatti differenti chiavi di lettura di una riforma che, per essere efficace, richiede di tradurre principi e indicazioni generali in azioni sostenibili e coerenti con i diversi contesti scolastici.

In questo senso, Orientamenti si propone come una risorsa per dirigenti scolastici, docenti orientatori, tutor e per tutti i professionisti impegnati nella costruzione di percorsi capaci di accompagnare gli studenti e le studentesse non soltanto verso una scelta, ma nella progressiva definizione del proprio progetto di vita.

La sfida dell’orientamento, dunque, non riguarda soltanto il “dove andare” al termine di un percorso scolastico. Riguarda anche il come imparare a scegliere, a conoscersi, a leggere la realtà e a progettare il proprio futuro. Ed è proprio nella quotidianità della scuola che questa prospettiva può trasformarsi da principio della riforma in pratica educativa.