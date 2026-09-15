Torna l’Orchestra Erasmus, il 18 settembre in concerto a Milano

Venerdì 18 settembre, alle ore 19, la Sala Verdi del Conservatorio di Milano ospiterà il concerto dell’Orchestra Erasmus, formazione nata nel 2017 su iniziativa dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE in occasione dei 30 anni del Programma e sostenuta dal 2023 dall’AEC – Association Européenne des Conservatoires. Negli anni l’orchestra ha coinvolto giovani talenti provenienti da oltre 82 Conservatori e Istituti musicali di 18 Paesi, per un totale di circa 400 studenti di oltre 30 nazionalità diverse.

Un simbolo dell’integrazione europea

L’iniziativa punta a valorizzare i talenti dei giovani musicisti d’Europa e a promuovere i valori fondamentali dell’Unione Europea, quali la cooperazione, l’inclusione e il dialogo interculturale, attraverso il potere unificante della musica. Negli anni l’Orchestra ha tenuto 30 concerti in Europa e fuori dai confini europei, esibendosi davanti a oltre 15.000 spettatori dal vivo. Sara Pagliai, coordinatrice dell’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE, sottolinea: “L’Orchestra Erasmus rappresenta una delle esperienze più emblematiche del valore dell’integrazione e dello scambio culturale europeo. Giovani musicisti provenienti da istituti e conservatori di tutta Europa uniscono le loro competenze ed emozioni nel linguaggio musicale che va oltre ogni barriera culturale o geografica”.

La seconda volta a Milano

Per il direttore del Conservatorio di Milano, Massimiliano Baggio, si tratta di un appuntamento importante: “Per la seconda volta l’Orchestra Erasmus è ospite del Conservatorio di Milano: ne siamo davvero lieti. Si tratta di un’esperienza formativa tra le più stimolanti per le nostre studentesse e i nostri studenti, chiamati a confrontarsi e a fare musica insieme a colleghe e colleghi provenienti da Paesi e realtà culturali diverse”. Baggio aggiunge che vedere un palcoscenico «popolato da studentesse e studenti di differenti nazionalità, uniti dalla musica e impegnati a costruire insieme qualcosa di bello, rappresenta un segnale concreto di apertura e speranza».

Il programma del concerto

Il concerto, diretto da Elio Orciuolo, aprirà con “What Stays Hidden” di Rapolas Bartulis, per proseguire con brani tratti da “Così fan tutte” di Mozart, “Cavalleria rusticana” di Mascagni e “Carmen” di Bizet. L’evento si inserisce nella conferenza Erasmus+ “Music Across Borders”, organizzata da INDIRE con AEC e il Conservatorio di Milano. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con prenotazione all’indirizzo biglietteria@consmilano.it.