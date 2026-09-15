Torna l’Orchestra Erasmus, il 18 settembre in concerto a Milano

Venerdì 18 settembre, alle ore 19, la Sala Verdi del Conservatorio di Milano ospiterà il concerto dell’Orchestra Erasmus, formazione nata nel 2017 su iniziativa dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE in occasione dei 30 anni del Programma e sostenuta dal 2023 dall’AEC – Association Européenne des Conservatoires. Negli anni l’orchestra ha coinvolto giovani talenti provenienti da oltre 82 Conservatori e Istituti musicali di 18 Paesi, per un totale di circa 400 studenti di oltre 30 nazionalità diverse.
L’iniziativa punta a valorizzare i talenti dei giovani musicisti d’Europa e a promuovere i valori fondamentali dell’Unione Europea, quali la cooperazione, l’inclusione e il dialogo interculturale, attraverso il potere unificante della musica. Negli anni l’Orchestra ha tenuto 30 concerti in Europa e fuori dai confini europei, esibendosi davanti a oltre 15.000 spettatori dal vivo. Sara Pagliai, coordinatrice dell’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE, sottolinea: “L’Orchestra Erasmus rappresenta una delle esperienze più emblematiche del valore dell’integrazione e dello scambio culturale europeo. Giovani musicisti provenienti da istituti e conservatori di tutta Europa uniscono le loro competenze ed emozioni nel linguaggio musicale che va oltre ogni barriera culturale o geografica”.
Per il direttore del Conservatorio di Milano, Massimiliano Baggio, si tratta di un appuntamento importante: “Per la seconda volta l’Orchestra Erasmus è ospite del Conservatorio di Milano: ne siamo davvero lieti. Si tratta di un’esperienza formativa tra le più stimolanti per le nostre studentesse e i nostri studenti, chiamati a confrontarsi e a fare musica insieme a colleghe e colleghi provenienti da Paesi e realtà culturali diverse”. Baggio aggiunge che vedere un palcoscenico «popolato da studentesse e studenti di differenti nazionalità, uniti dalla musica e impegnati a costruire insieme qualcosa di bello, rappresenta un segnale concreto di apertura e speranza».
Il concerto, diretto da Elio Orciuolo, aprirà con “What Stays Hidden” di Rapolas Bartulis, per proseguire con brani tratti da “Così fan tutte” di Mozart, “Cavalleria rusticana” di Mascagni e “Carmen” di Bizet. L’evento si inserisce nella conferenza Erasmus+ “Music Across Borders”, organizzata da INDIRE con AEC e il Conservatorio di Milano. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con prenotazione all’indirizzo biglietteria@consmilano.it.