Temptation Island a scuola? La proposta del prof Galiano per riconoscere le relazioni tossiche

Portare Temptation Island in classe come strumento didattico per imparare a riconoscere le relazioni tossiche. È la provocazione lanciata dal prof Enrico Galiano, insegnante e scrittore friulano molto seguito sui social, noto per la sua capacità di parlare ai ragazzi con un linguaggio diretto e autentico.

“Premere pausa e chiedere: cosa sta succedendo qui?”

Il ragionamento di Galiano parte dai numeri: il programma muove ogni estate circa quattro milioni di spettatori a puntata, con uno share ancora più alto tra i giovani. Lasciare che quelle scene passino come semplice intrattenimento, senza che nessuno aiuti a decifrarle, sarebbe secondo lui un’occasione persa. Perché dentro Temptation Island c’è, a volerlo guardare bene, un catalogo di segnali d’allarme nelle relazioni: minacce vendute come prove d’amore, controlli spacciati per attenzioni, insicurezze scambiate per gelosia, ricatti emotivi travestiti da carattere. “Questa scena, fermata al momento giusto e spiegata bene, varrebbe più di dieci slide sulle relazioni tossiche”, scrive Galiano. La proposta non è ridere dei protagonisti né fare la morale. È usare quelle immagini per allenare uno sguardo critico: imparare a distinguere un conflitto da una prevaricazione, la cura dal controllo, la passione dal possesso. “Basterebbe un adulto capace di premere pausa e chiedere: ragazzi, chi sta decidendo per chi? Dove finisce la paura di perdere una persona e dove comincia il bisogno di possederla?”. La scuola, conclude Galiano, dovrebbe occuparsi anche di questo: non solo dell’analisi logica delle frasi, ma della logica che certe frasi si portano dietro.