Diretta video

Assegnazioni provvisorie: novità in arrivo nel mese di giugno

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Studenti e genitori
27.05.2026

Palermo, i Magazzini Brancaccio tornano ai giovani: da covo mafioso ad ambienti scolastici

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Un luogo trasformato
L'eredità di Don Pino Puglisi

Nel cuore di Brancaccio, il quartiere che porta ancora i segni profondi del potere di Cosa Nostra, qualcosa è cambiato. I Magazzini Brancaccio, per anni simbolo del controllo mafioso sul territorio, sono stati restituiti alla comunità e affidati al liceo Danilo Dolci di Palermo.

Un luogo trasformato

Milleottocento metri quadrati recuperati, ristrutturati e rimessi a disposizione degli studenti e dell’intero quartiere. Grazie a un finanziamento di 350 mila euro del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr 2021-2027), la Regione Siciliana ha trasformato l’area in un centro polifunzionale: una palestra, un caffè letterario aperto anche in orario extrascolastico, uno spazio per convegni. Nel 2023 era già stato inaugurato un campo di calcio, ora dotato di impianto di illuminazione grazie alla Città metropolitana di Palermo. La scuola ha inoltre avanzato richiesta per realizzare un cine-teatro da cento posti. All’inaugurazione erano presenti il presidente della Regione Renato Schifani, l’assessore all’Istruzione Mimmo Turano, il direttore dell’Usr Sicilia Filippo Serra e il dirigente scolastico Matteo Croce. “Quando le istituzioni riescono a risarcire la società del danno che la mafia ha inflitto, vinciamo tutti”, ha dichiarato Schifani.

L’eredità di Don Pino Puglisi

Non è un caso che questa storia si svolga a Brancaccio. È qui che don Pino Puglisi ha vissuto, ha lavorato con i giovani del quartiere e ha pagato con la vita la sua scelta coraggiosa. L’assessore Turano lo ha ricordato citando le sue parole: “Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto”. Un messaggio che, a distanza di decenni, continua a orientare l’azione delle istituzioni. I Magazzini Brancaccio diventano così non solo uno spazio fisico, ma un simbolo: la dimostrazione concreta che sottrarre beni alla criminalità e restituirli alla collettività è possibile, e che la scuola può essere il motore di questo cambiamento.

Sicilia

Strage di Capaci, Valditara: “La cultura della legalità si costruisce ogni giorno innanzitutto nelle scuole”

Studenti siciliani “ambasciatori” dell’Europa: premiati i migliori progetti scolastici

Dispersione scolastica e periferie italiane, un bambino su dieci cresce in aree di disagio: i dati di Save the Children

“Dal sangue versato al sangue donato”: 800 studenti siciliani in prima linea per legalità e solidarietà

Testimoni di giustizia in aula: Ogliastro e Aiello raccontano agli studenti il coraggio della legalità

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Palermo, i Magazzini Brancaccio tornano ai giovani: da covo mafioso ad ambienti scolastici

Redazione

“Gli stipendi dei docenti sono inadeguati”, Flc Cgil commenta i dati Aran: “In dieci anni perso il 9% rispetto all’inflazione”

Redazione

Verifica finale PEI, come viene gestita la proposta delle ore di sostegno? Rispondono gli esperti

Daniele Di Frangia

Calendario scolastico, 97 giorni di pausa didattica in estate in Italia: vacanze da redistribuire o c’è troppo caldo per farlo?

Laura Bombaci
vai alla ricerca avanzata