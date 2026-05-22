Diretta video

Prima ora | Notizie scuola del 22 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Studenti e genitori
22.05.2026

Studenti siciliani “ambasciatori” dell’Europa: premiati i migliori progetti scolastici

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha premiato questa mattina a Palermo sei scuole siciliane – tre istituti superiori e tre medie – nel corso della cerimonia di consegna dei “Sicily Asoc Awards”, ospitata nella sede dell’Ecomuseo Mare Memoria Viva di via Messina Marine.

“Sono particolarmente contento, alla vigilia dell’anniversario del 23 maggio, di premiare queste scolaresche che si sono impegnate per raccontare l’Europa e quello che le istituzioni comunitarie fanno per il nostro territorio”, ha dichiarato Schifani. “Attraverso i loro lavori, l’Europa non è più percepita come un concetto astratto e distante, ma come un’istituzione che incide positivamente sulle vite dei cittadini”.

L’iniziativa, promossa dal dipartimento regionale della Programmazione, rientra nel percorso “Scuola di OpenCoesione”, che punta a sviluppare cittadinanza attiva e consapevolezza civica tra i giovani. Attraverso laboratori pratici di giornalismo e video making, gli studenti hanno raccontato l’impatto dei progetti regionali finanziati dai fondi nazionali e dalle politiche di coesione dell’Unione Europea sul territorio siciliano.

Sicilia

Dispersione scolastica e periferie italiane, un bambino su dieci cresce in aree di disagio: i dati di Save the Children

“Dal sangue versato al sangue donato”: 800 studenti siciliani in prima linea per legalità e solidarietà

Testimoni di giustizia in aula: Ogliastro e Aiello raccontano agli studenti il coraggio della legalità

Scuole aperte d’estate in Sicilia: 1,5 mln per contrastare dispersione e povertà educativa. Commenti sui social: scuole non attrezzate per il caldo, servono interventi durante l’anno scolastico

EPALE a Palermo: tre giorni tra imprese sociali e comunità locali

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Alunno apre la finestra e gli cade addosso: portato in ospedale

Redazione

Lo sport per prevenire il disagio in adolescenza, aperte le iscrizioni al percorso formativo: “Sport per crescere”

Pubbliredazionale

20 ottobre, Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre: la legge in Gazzetta Ufficiale

Lara La Gatta

Attentato Modena, il prof che ha fermato l’aggressore torna a scuola: “Non so se riuscirò a fare lezione”, gli studenti gli scrivono una lettera

Redazione
vai alla ricerca avanzata