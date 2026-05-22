Studenti siciliani “ambasciatori” dell’Europa: premiati i migliori progetti scolastici

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha premiato questa mattina a Palermo sei scuole siciliane – tre istituti superiori e tre medie – nel corso della cerimonia di consegna dei “Sicily Asoc Awards”, ospitata nella sede dell’Ecomuseo Mare Memoria Viva di via Messina Marine.

“Sono particolarmente contento, alla vigilia dell’anniversario del 23 maggio, di premiare queste scolaresche che si sono impegnate per raccontare l’Europa e quello che le istituzioni comunitarie fanno per il nostro territorio”, ha dichiarato Schifani. “Attraverso i loro lavori, l’Europa non è più percepita come un concetto astratto e distante, ma come un’istituzione che incide positivamente sulle vite dei cittadini”.

L’iniziativa, promossa dal dipartimento regionale della Programmazione, rientra nel percorso “Scuola di OpenCoesione”, che punta a sviluppare cittadinanza attiva e consapevolezza civica tra i giovani. Attraverso laboratori pratici di giornalismo e video making, gli studenti hanno raccontato l’impatto dei progetti regionali finanziati dai fondi nazionali e dalle politiche di coesione dell’Unione Europea sul territorio siciliano.