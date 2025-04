Papa Francesco, funerale e lutto: cosa accade alle scuole? La lettera agli alunni arrivata pochi giorni prima della morte

Papa Francesco, purtroppo, ci ha lasciati ieri, 21 aprile, alle 7,35 del mattino del giorno di Pasquetta a causa di un ictus che lo ha colpito qualche settimana dopo essere uscito dall’ospedale per un ricovero durato più di un mese al Policlinico Gemelli di Roma.

Si tratta di un evento dal grande valore storico: il mondo intero si prepara a salutare il Pontefice con i funerali e ad accogliere il prossimo, con il conclave. Oggi il Consiglio dei Ministri si riunisce per esaminare la proposta della presidenza del Consiglio di istituire il lutto nazionale di tre giorni in Italia, come riporta Il Corriere della Sera.

Lutto nazionale Papa Francesco, cosa succede nelle scuole?

Oltre alle bandiere a mezz’asta, il lutto nazionale prevede che nelle scuole si osservi un minuto di silenzio e che gli esponenti del governo siano obbligati a cancellare tutti gli impegni in agenda: nel periodo di lutto, infatti, le personalità pubbliche possono partecipare solo a eventi di beneficenza.

La giornata di lutto nazionale non è riconosciuta “non lavorativa” per legge e quindi non comporta la chiusura di uffici pubblici, aziende, scuole o delle attività commerciali, quest’ultime, però, possono decidere liberamente di restare chiuse.

Si tratta di misure che sono state osservate, ad esempio, nel giugno 2023, in occasione della morte dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

Funerali Papa Francesco, quando saranno?

I funerali del Papa, com’è stato annunciato nella mattinata di oggi, 22 aprile, saranno celebrati sabato 26 aprile alle ore 10. L’inizio del conclave sarà tra il 5 e il 10 maggio.

Papa Francesco, la lettera agli alunni di una scuola

Proprio qualche giorno fa gli alunni di una scuola della provincia di Cremona, che lo scorso febbraio avevano scritto una lettera di affetto e vicinanza a Papa Francesco durante il suo ricovero in ospedale, hanno ricevuto un messaggio di ringraziamento firmato da Monsignor Roberto Campisi della Segreteria di Stato Vaticana. Lo riporta La Provincia di Cremona.

Nella lettera, Monsignor Campisi ringrazia gli alunni per il loro “premuroso pensiero” sottolineando che il Pontefice “li pensa con amorevole tenerezza” e assicura il proprio ricordo all’Altare per ciascuno di loro.

Un messaggio denso di affetto e di incoraggiamento rivolto ai bambini, affinché possano “crescere lieti e sereni in compagnia di Gesù, il vero e fedele amico che non ci lascia mai soli”. Il Papa ha inoltre inviato la sua “paterna Benedizione”, estendendola all’intera comunità scolastica e invitando tutti a continuare a pregare per lui.

